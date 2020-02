Roland Becker

Velten (MOZ) Diese Augenblicke gehen ihr durchs Herz. "Ich habe mir immer gewünscht, diesen Moment noch zu erleben", sagt Rita Heilmann. Vor dem Haus Wilhelmstraße 83 hat sie eine weiße Rose auf die Stolpersteine von Erna und Gustav Gersinski gelegt. Ihre Tante hat sie noch kennengelernt, ihren Onkel nicht mehr. Gustav Gersinski gehörte zu den ersten Opfern der Nazis in Oberhavel, die bereits im Frühjahr 1933 umgebracht wurden.

Bis 1992 gab es Straßen, Schulen und Plätze, die an die beiden Kommunisten und Richard Ungermann erinnerten. Letzterer kämpfte als Gewerkschafter und Mitglied des Rotfront-Kämpferbundes, dem paramilitärischen Arm der KPD, gegen die Faschisten. In der DDR wurde allen drei Ehre für ihren Kampf zuteil. Rita Heilmann bedauert, dass diese Ehrung fast 30 Jahre in Vergessenheit geriet. Es war eine politische Entscheidung in der DDR, diese Veltener Opfer der Nazi-Diktatur zu ehren. Anderen wurde dies nicht zuteil. Fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, daran erinnerte Tatjana Stuchly von der Stolperstein-Initiative, waren vier dieser kleinen, glänzenden Ehrenmale ins Pflaster vor dem Haus des Arztes Alfred Lehmann und seiner Familie verlegt worden. Damit war das Schicksal dieser jüdischen Familie dem Vergessen entrissen. Nach diesen jüdischen Opfern wurden in der DDR keine Straßen oder Schulen benannt. "Mit diesen Steinen entreißen wir die Schicksale den Geschichtsbüchern. Das ist heute wichtiger denn je", bekennt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) am Tag, nachdem ein Nazi in Hanau zehn Menschenleben ausgelöscht hat.

Beim Abendbrot verhaftet

"Wir wollen drei ehemalige Veltener Bürger ehren, die in Deutschlands dunkelster Zeit aufgrund ihrer politischen Haltung inhaftiert und gefoltert, zwei von ihnen auch ermordet wurden", leitete Stuchly die Gedenkfeier ein. Währenddessen konnte Gunter Demnig bei seiner Arbeit beobachtet werden. Wie immer sah man von dem sich übers Pflaster beugenden Kölner Künstler nur die breite Krempe seines Hutes. Es sind wenige, geübte Handgriffe, damit der glänzende Schein seinen Platz findet, um von einer dieser tragischen Schicksale zu künden. Mittlerweile berichten Stolpersteine in 26 Ländern von den Gräueltaten der Nazis. Im August wird Serbien der 27. Staat sein, in dem auf diese Weise an Nazi-Opfer erinnert wird.

Neben ihrer politischen Arbeit haben die Gersinskis und Ungermanns ihr ganz privates Leben geführt. Sind aufgestanden, haben gearbeitet, sich danach an den Abendbrottisch gesetzt. Genau an diesem wurde Gustav Gersinksi an einem Augustabend 1994 – dem Tag des gescheiterten Anschlags auf Adolf Hitler – von zwei Gestapo-Schergen verhaftet. Als ein Jugendlicher der Barbara-Zürner-Oberschule dies schildert, ist das einer der bewegendsten Augenblicke dieses Gedenkens. Gustav Gersinski, so zitiert der Schüler, soll sich von seinem Neffen mit diesem Satz verabschiedet haben: "Er kommt bald eine bessere Zeit."