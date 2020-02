Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Vorteile liegen auf der Hand: Von einer gemeinsamen Sicherheitswache mit Polizei und Feuerwehr sind sowohl Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) als auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) angetan. Beim Ministerbesuch im Rathaus vereinbarten beide Politiker daher auch, das Projekt intensiv zu prüfen.

Bereits zuvor hatte sich Innenminister Stübgen selbst ein Bild von der Polizeiwache in Schwedt gemacht, die die Beamten erst vor fünf Jahren bezogen haben. Es war seinerzeit eine kleine Lösung mit vielen Kompromissen. Dass es anders als in anderen Wachen keinen Tresen für den ersten Kontakt mit den Bürgern gibt, ist nicht nur ein optischer Makel, aber eben ein sichtbarer. Probleme bereitet auch die Feuchtigkeit im Keller der alten Fabrik.

Dort ist auch die Waffenkammer betroffen. "So drohen unsere Dienstwaffen zu rosten und die Munition Grünspan anzusetzen", fand Polizei-Sprecher Gerald Pillkuhn beim Rundgang deutliche Worte. Unglücklich ist auch, dass der Parkplatz nicht vor neugierigen Blicken der Öffentlichkeit geschützt sei. So sei es allein schon nicht möglich, einen gefassten Ladendieb zur Vernehmung ins Revier zu bringen.

Autos auf dem Präsentierteller

Desgleichen seien auch die Autokennzeichen der Einsatzfahrzeuge für jeden auf dem Präsentierteller – auch die Kennzeichen der zivilen Fahrzeuge, die nicht jeder kennen sollte.

Die neue Wache mit der Feuerwehr, die am Heinersdorfer Damm entstehen soll, könnte die Lösung sein. An einer der Hauptverkehrsachsen in Schwedt gelegen, liegt der Standort nicht nur zentral, sondern ist auch für die Bürger aus der Region gut zu erreichen. Dass künftig die Polizei in der Altstadt nicht mehr fußläufig zu erreichen ist, muss so nicht sein. Denn es gibt auch die Möglichkeit, ein Büro der Polizei im Rathaus oder dessen Umfeld zu belassen. Die Polizei ist in der alten Fabrik zwar noch für 15 Jahre eingemietet, da das Gebäude der stadteigenen Wohnbauten-Gesellschaft gehört, wäre es aber kein Problem, vorzeitig aus dem Vertrag zu kommen. Denn zum einen wäre auch am neuen Standort die Stadt gemeinsam mit den Wohnbauten der Vermieter und zum anderen hat die Stadt Schwedt selbst Interesse, in der Nähe des Rathauses neue Büros zu finden – allein die absehbare Eingemeindung von Schöneberg bedingt, dass das Verwaltungsteam wächst.

Überzeugendes Konzept

Innenminister Stübgen lobte nach dem Gespräch mit Polzehl das städtebauliche Konzept und versprach, die Planungsunterlagen im Ministerium wohlwollend zu prüfen. Trotz der Euphorie gab es aus Potsdam noch keine Zusage für die Umsetzung eines gemeinsamen Projekts. Denn am Ende spielen auch die Kosten eine Rolle. Stübgen sagte deutlich: "Wir haben an anderen Stellen im Land größere Probleme als in Schwedt. Die Lösung hier darf nicht zu teuer werden." Dass das Land am Ende mehr Miete bezahlt, ist aber dennoch nicht ausgeschlossen, denn an dem neuen Standort würde die Polizei auch mehr Räume benötigen, um alle ihre Aufgaben optimal erledigen zu können. Der Minister betonte, dass aber auch jetzt die Ausstattung der Wache den Standards entspreche.