Beate Bias

Grünau (MOZ) Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) will noch am Donnerstagabend eine Entscheidung über den Baustopp auf dem Tesla-Gelände in Grünheide (Oder-Spree) fällen.

Das sagte OVG-Sprecher Ulrich Marenbach der MOZ. Das Verfahren hatte sich zuletzt verzögert, weil die klagenden Umweltverbände weitere Schriftsätze an das Gericht eingesendet hatten. Die Grüne Liga Brandenburg und der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern wollen mit der Klage die Rodung des Kiefernwaldes auf dem 300 Hektar großen Gelände stoppen. Im Laufe des Tages hatte der OVG-Sprecher immer wieder versichert, dass der zuständige Senat mit drei Berufsrichtern mit "Hochdruck" an dem Fall arbeite.

Das Landesumweltamt hatte in der vorigen Woche einer vorzeitigen Abholzung des Industriewaldes zugestimmt, obwohl das endgültige Genehmigungsverfahren noch aussteht. Dagegen legten die beiden Umweltverbände zunächst Beschwerde beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) ein. Das wies die Klage ab. Wenig später entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu Gunsten der Kläger.

Eine schnelle Entscheidung des Verfahrens ist für Tesla von großer Bedeutung, weil am 1. März mit dem Beginn der Vegetationsperiode keine Bäume mehr gefällt werden dürfen. Der US-Konzern will bis zum nächsten Jahr eine Fabrik bei Grünheide hochziehen, in der rund 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr entstehen sollen.