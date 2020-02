Gestaltungsentwurf: So in etwa wird das Wohnhaus an der Goethestraße 23b aussehen. Direkter Nachbar zur Linken ist die Bethel-Kapelle, das Gotteshaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, die unlängst einen Anbau errichtet hat. © Foto: Wocaa

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) So schwierig der Baugrund, so schwierig die Vorbereitung für das Projekt. Fünf Jahre nach der Entwicklung der ersten Ideen soll es jetzt aber losgehen: mit dem ersten Baugruppen-Vorhaben in Eberswalde. Dem Neubau eines Wohnhauses an der Goethestraße.

"Wir warten nur noch auf die Baugenehmigung", erklären die Architektinnen Annette Wolpert und Klaudia Cacic vom Berliner Büro WOCAA, die gemeinsam mit Günter Rose von der mrp Projektsteuerung die Eberswalder Premiere vorbereiten und vorantreiben. Die Baugruppe wurde 2018 als Zusammenschluss der künftigen Bauherren gegründet. 2019 hat diese GbR das Grundstück von der Stadt gekauft. Mitte November wurden schließlich die Bauantragsunterlagen im Rathaus eingereicht.

Für die lange Anlaufzeit gebe es mehrere Gründe, so Wolpert. Eine Ursache liege in bereits erwähnten komplizierten Gründungsverhältnissen am Standort. Zudem verweist die Architektin auf die notwendige Klärung von Grundstücksfragen, dabei ging es insbesondere um eine Dienstbarkeit des Energieversorgers EDIS, sowie um Fragen des Denkmalschutzes.

Warten auf grünen Stempel

Dort, wo in Kürze Bagger fahren und künftig acht Familien ein neues Zuhause finden sollen, verlief dereinst die mittelalterliche Stadtmauer von Eberswalde. Vermutliche Reste davon sowie Überbleibsel vorheriger Gebäude am Standort Goethe-/Ecke Schweizer Straße seien bei der Verlegung eines Stromkabels und bei archäologischen Untersuchungen Ende vorigen Jahres gefunden worden, so Wolpert. "Das wird der Archäologe dokumentieren."

Sobald das Bauordnungsamt den grünen Stempel erteilt hat, starten die Arbeiten. Zunächst ginge es um die Baugrundverbesserung. Auf dem etwa 480 Quadratmeter großen Grundstück nur wenige Minuten vom Eberswalder Marktplatz entfernt entsteht ein Viergeschosser. Sieben der acht Wohnungen seien bereits belegt. Die Käufer, so Wolpert, kämen überwiegend aus Eberswalde und Berlin.

Alle Wohnungen, so verweist die Architektin auf den Entwurf, haben eine günstige Südost- oder Südwestausrichtung. Sie verfügen über einen Balkon, der sich längs der vollflächig verglasten Südfassade erstreckt. Die Größen variieren zwischen 53 und 106 Quadratmetern. Neben den Dachflächen mit extensiver Begrünung werde auch die Fassade im Sockelbereich zum Teil begrünt.

Die Gestaltung des Hauses sei das Ergebnis eines Abwägungsprozesses von ökologischen, energiesparenden und finanziellen Aspekten. So werde beispielsweise die Verwendung hochwertiger und umweltbeständiger Baumaterialien und Baustoffe angestrebt. Zum Einsatz kämen Holzfenster, nennt Wolpert ein Beispiel. Zudem sei das Haus mit einem Fahrstuhl ausgestattet, sodass alle Wohnungen, mit Ausnahme einer, barrierefrei erreichbar seien. Eine Gästewohnung sowie Außenanlagen unter anderem mit Fahrradstellflächen komplettieren das Projekt.

Direkter Einfluss auf Planung

Eine Baugruppe ist eine Gemeinschaft von Bauwilligen, die sich zusammenschließen, um gemeinsam ein Grundstück zu kaufen und als Baugemeinschaft ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Häufig in der juristischen Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Vorteile liegen etwa im wirtschaftlichen Bereich. Die Gesamtkosten können Experten zufolge zehn bis 20 Prozent unter den ortsüblichen Preisen liegen. Denn Makler oder Bauträger gibt es nicht. Zudem können die Mitglieder der Baugruppe – anders als beim Kauf einer Eigentumswohnung – direkt Einfluss auf die Planung nehmen.

In den Großstädten sind Baugruppen-Projekte längst als städtebaulich besondere Chance etabliert. Das Eberswalder Rathaus unternahm vor einigen Jahren erstmals den Versuch, auf diesem Weg Grundstücke in der Altstadt zu entwickeln. 2014/15 hatte das Baudezernat das Modell angeregt. Das Büro WOCAA zeigte sich interessiert. Und es begleitet jetzt die erste Baugemeinschaft.