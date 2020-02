Potsdam (MOZ) Der Klimawandel sorgt für Wärme und Dürre in Brandenburg. Und die Sicherheitslage in manchen Weltregionen bereitet Sorgen. Beides grundsätzlich keine guten Nachrichten, aber für märkische Touristiker schon.

Zumindest kurz- und mittelfristig. Sie profitieren von der neuen Lust auf Urlaub im Heimatland. Den Anstieg um 7,5 Prozent bei den Übernachtungen auf Campingplätzen hätte es in einem regnerischen Sommer zweifellos nicht gegeben. Paradox: So leistet der Klimawandel in gewisser Weise einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel, weil weniger geflogen und dafür in heimischen Gefilden Urlaub gemacht wird. Auf der anderen Seite zeigen sowohl die positiven Auswirkungen des schönen Wetters auf die Statistik als auch die erheblichen Rückgänge bei den britischen Gästen wohl aus politischen Gründen, wie fragil das langjährige Wachstum im märkischen Tourismus ist. Der Wind kann sich schnell drehen – oder zu einem klimawandelbedingten Orkan werden, der Zeltplätze verwüstet.

Wichtig ist deshalb, dass der Klimawandel und seine negativen Folgen ernst genommen werden und dass die Brandenburger Tourismuswirtschaft mit Blick auf schwierige Zeiten weiter in die Qualitätsverbesserung der Angebote investiert.