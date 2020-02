Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der geplante Hotelbau an der Weißenseer/Ecke Heinersdorfer Straße beschäftigt die Bernauer. Das Projekt an sich ist weniger umstritten, wie die Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Zwar bedauert eine ehemalige Bernauerin: "Schade, dass mein Geburtsort und Schulort sich so verändern. Alles neu... Ich würde mich nicht mehr zurecht finden." Doch andere begrüßen den Hotelbau. "Die Stadt wird attraktiver und schöner. Glückwunsch!" kommentiert beispielsweise die Biesenthalerin Margitta Mächtig. Auch Thorsten Wirth aus Panketal stellt fest: "Ordentliche Hotels sind in Bernau ja nicht an jeder Ecke zu finden. Und größere, die auch als Konferenz- oder Tagungshotel fungieren können und mit der Lage vor den Toren Berlins und doch auch etwas ab vom Schuss punkten, sind mir nicht bekannt. Bernau entwickelt sich – und eine solche Investition ist ein Zeugnis dafür."

Sorgen machen sich eine Reihe von Kommentatoren vor allem um fehlende Parkmöglichkeiten im Umfeld des geplanten Hotels. Die Nachricht von Architekt Urs Ganter, dass auf die ursprünglich vorgesehene Tiefgarage verzichtet wird, stößt auf Kritik: "Was, die Tiefgarage wäre zu aufwändig? Aber der Parkplatz, der für die Anwohner dringend notwendig ist, wird weggemacht. Wo sollen diese parken? Und auch die Hotelgäste werden wohl nicht zu Fuß anreisen", vermutet ein Bernauer.

"So wie viele freue ich mich, dass mit dem Hotelneubau die Attraktivität unserer Stadt weiter gesteigert wird", sagt CDU-Fraktionschef Daniel Sauer. "Zugleich bewegt mich aber auch die Frage, wie wir zusätzliche Entwicklung sowie Verkehrs- beziehungsweise Parkflächenbelastungen in einem gut ausgewogenem Verhältnis sichern können. Dies halte ich auch für wichtig, um die Bernauer beim maßvollen Wachstum unserer Stadt mitzunehmen und nicht zu überfordern", stellt der Ladeburger fest.

Nach der Stellplatzsatzung der Stadt vom 28. April 2005 seien bei Hotels je drei Betten ein Stellplatz sowie je 15 Betten ein zusätzlicher Stellplatz für die Kraftfahrzeuge behinderter Menschen vorzusehen, erinnert der Christdemokrat. Außerdem müsse ab 100 Betten ein Busstellplatz nachgewiesen werden. "Bei den in Rede stehenden 90 Doppelzimmern unterschiedlicher Größe und Ausstattung dürfte eine Bettenzahl von 180 Betten zu erwarten sein. Sofern die Stellplatzsatzung Anwendung findet, wären 60 Stellplätze, weitere zwölf Stellplätze für Kraftfahrzeuge behinderter Menschen, mithin also 72 Pkw-Stellplätze und ein Busstellplatz nachzuweisen", rechnet er vor. Da keine Tiefgarage vorgesehen sei, stehe die Frage im Raum: "Wo parken die Hotelgäste?"

Zur kommenden Stadtverordnetenversammlung am 5. März hat Daniel Sauer dazu einen Fragenkatalog an den Bürgermeister gerichtet. Unter anderem will er wissen, ob der Stadtverwaltung bekannt ist, "in welcher Form der Hotelbauherr den Nachweis der erforderlichen Zahl von Stellplätzen erbringen will?" Des weiteren fragt er, ob es Vorabstimmungen oder konkrete Verhandlungen gibt, Stellplätze finanziell abzulösen oder die Zahl der Stellplätze unter Nutzung von Reduzierungsmöglichkeiten der Stellplatzsatzung zu verringern? Und nicht zuletzt: "Gibt es Ausweich- oder Kompensationsideen für das Parken der auf der vormals öffentlichen Sandfläche parkenden Fahrzeuge der Anwohner aus den im Umfeld befindlichen mehrgeschossigen Mietshäusern?"

Auf Anfrage der MOZ erklärte Bernaus Baudezernent Jürgen Jankowiak, dass eine finanzielle Ablöse von Stellplätzen natürlich nicht infrage komme und vom Bauherren auch nicht angestrebt werde. Vielmehr habe dieser die Möglichkeit, wenn auf dem eigenen Grundstück nicht genügend Fläche für Pkw-Stellplätze zur Verfügung stünde, weitere auf Grundstücken anderer Eigentümer nachzuweisen. "Diese werden mit Baulasten im Grundbuch gesichert", stellt der Baudezernent fest. Nach seinen Kenntnissen werde die Wobau einen unbefestigten Parkplatz an der Heinersdorfer Straße herrichten. Stellplätze für die Hotelgäste sollen auch im neuen Parkhaus der Stadtwerke dargestellt werden.