Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Fahrgäste der Regionalbahn 60 sind in den vergangenen Tagen vermehrt Personenkontrollen durch die Bundespolizei unterzogen worden. Es handele sich lediglich um Routinekontrollen, sagten Polizisten, die in Wriezen in den Zug einstiegen. Auf Nachfrage dieser Zeitung, teilte die Bundespolizeiinspektion Angermünde mit, dass die Bundespolizei ihre Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen intensiviere, um einen Erlass des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat umzusetzen. Die Maßnahmen richteten sich vor allem gegen unerlaubte grenzüberschreitende Migration. Kontrolliert würden Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr sowie Zugverbindungen im Grenzraum an den deutschen Schengen-Binnengrenzen. Zu Letzterem zählten auch die gestiegenen Personenkontrollen im Regionalverkehr.

Maßgeblich für diese Maßnahmen seien aktuelle Lageerkenntnisse und Informationen benachbarter in- und ausländischer Sicherheitsbehörden sowie grenzpolizeiliche Erfahrung.

Grenzüberschreitender Migration und Kriminalität soll entgegengewirkt werden, indem die Grenzen besonders intensiv in einem 30-Kilometer-Radius polizeilich überwacht werden. Kontrollen würden nicht nur in der RB 60 durchgefüht, sondern auch auf anderen Bahnstrecken. Die Bundespolizeiinspektion Angermünde sei besonders auf den grenzüberschreitenden Zugverbindungen nach Berlin aktiv.