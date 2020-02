Hanau (NBR) Der Mord an dem CDU-­Politiker Walter Lübcke. Der Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Eine Terrorzelle, die Moscheen angreifen wollte. Und nun das rassistische Blutbad in Hanau. Die Aufzählung umfasst nur die krassesten Fälle der jüngsten neun Monate. Sie zeigt: Rechtsextremer Terror nimmt bedrohliche Ausmaße an – er beginnt, zum Alltag dieser Republik zu gehören.

Der Täter von Hanau verbreitete absurde Verschwörungstheorien und hing einem rassistischen Weltbild an, das ganze Völker zur Auslöschung freigab. Selbst falls sich herausstellt, dass Tobias R. geistig verwirrt war, steht er doch in einer Linie mit Massenmördern wie dem Norweger Anders Breivik und dem Täter im neuseeländischen Christchurch – Helden einer rassistischen Internationale, denen der Täter von Halle nacheiferte. Weil hinter ihnen keine Gruppe und kein Befehlshaber steht, neigen wir dazu, solche "einsamen Wölfe" Einzeltäter zu nennen. Das greift zu kurz.

Schon seit Langem konstatieren Terrorismusforscher, dass sich die Gestalt des Terrors verändert: Statt straff geführter Gruppen treten Täter in den Vordergrund, die sich in einem diffusen ideologischen Sumpf im Internet selbst radikalisieren. Auch so genannte Einzeltäter gedeihen in einem gesellschaftlichen und medialen Umfeld, das ihre mörderische Weltsicht verstärkt und scheinbar bestätigt. Im Netz finden sie Gleichgesinnte, die ihre Wut befeuern – und in der realen Welt seit einiger Zeit wieder Politiker, die vom "Bevölkerungsaustausch" raunen und Hass auf (zum Beispiel) Muslime schüren. So wie Verschwörungswahn und rechtsextreme Ideologie verschmelzen, verschwimmt auch die Unterscheidung zwischen Terrorist und Amokläufer.

In unserer Mitte radikalisieren sich so Menschen hinter scheinbar bürgerlichen Fassaden: Wie jene vergangene Woche gefasste Terrorzelle, in der bewaffnete Reichsbürger, Kleinunternehmer und Polizeimitarbeiter beim Grillen den Bürgerkrieg planten.

Mordenden Wutbürgern, die ihren Hass im Stillen ausbrüten, ist nur schwer beizukommen. Politik und Sicherheitsbehörden müssen dem bedrohlichen Trend entschieden begegnen. Doch das allein reicht nicht.

Es braucht auch mehr politische Bildung und eine klare Ächtung rechter Ideologien, die ohne Zweifel derzeit die größte politische Gefahr in Deutschland darstellen. Ebenso wichtig ist Medienbildung: In rasendem Tempo schwindet das Vertrauen in Politik, Demokratie und die Institutionen, die dieses Land ausmachen – dazu gehören auch seriöse Medien. Wer sich von all dem abwendet, kann sich rasch in einem Sumpf aus Lügen, Fake News und Verschwörungswahn verirren – und landet in einer Parallelwelt, die sich im Krieg befindet.

Und: Migranten, Juden, Muslime und alle gesellschaftlichen Gruppen, die von den Tätern als Ziele ausgewählt worden sind, brauchen nun Solidarität und Unterstützung. Wenn, wie etwa während der Mordserie des NSU, der Eindruck entsteht, der Terror treffe nur Bürger zweiter Klasse, deren Tod weniger schlimm ist, hat der Hass bereits gewonnen.

