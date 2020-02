Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Ohne Schuhüberzieher war kein Reinkommen in den Kaiserbahnhof, dem Schmuckstück der Gemeinde, dem Aushängeschild, das jedem Gast beim Eintreffen per S-Bahn signalisieren soll, dass Ortsgeschichte geschätzt und hochgehalten wird. Mit dieser Begründung war das Projekt, das mit 1,2 Millionen Euro Fördermittel und in etwa dem gleichen Gemeindenanteil saniert wurde, einst gestartet. Genau das haben die Hoppegartener geschafft, ein saniertes Gebäude, das auch zu Lebzeiten des Kaisers hätte nicht mehr Flair und Charme ausstrahlen können.

Viel hatten Ausschüsse und Gemeindevertretung über dieses Projekt diskutiert. Nun wollten sie den Kaiserbahnhof aber auch mal nach der baulichen Fertigstellung in Augenschein nehmen. Deshalb bot die Vorsitzende des Bauausschusses, Claudia Katzer (Linke), an, einen Rundgang zu machen.

Das Ende am westlichen Teil soll Touristinfo und Kiosk werden. Darin sind auch die öffentlichen Toiletten. Alles ist in einem knapp 60 Quadratmeter großen Raum in einem eigenständigen Kasten angeordnet. "Um dort wirklich etwas zu machen, ist der Kiosk viel zu eng", sagte Andreas Eißrig (Zukunft für Hoppegarten). In der Diskussion dazu kam auch der Vorschlag, dieses Servicekonzept nochmals zu überarbeiten.

Vermietung läuft schleppend

Daneben schließt sich der Personal- und Küchenbereich an. "Sehr großzügig", fand Thomas Scherler (CDU). Östlich davon sind drei Gasträume angeordnet. Der Größte, auch als Wartesaal bezeichnet, misst 68 Quadratmeter. Für kleine Gesellschaften kann das "Alte Vestibül" auf 25 Quadratmetern herhalten. Das Fürstenzimmer, mit prunkvollem Stuck, bietet Platz auf etwa 45 Quadratmetern.

Seit Sommer letzten Jahres sucht die Gemeinde einen Betreiber. Der sollte im Restaurant gute Küche mit regionalen Produkten anbieten. Gleichzeitig sollte der Service-Bereich mit Kiosk und Touristinfo betrieben werden. Soweit der Plan.

Tatsache ist, dass sich dafür Interessenten melden, zumeist aber nicht die Auflagen erfüllen wollen oder können. Mit zwei Gastronomen ist die Gemeinde noch im Gespräch. In der letzten Woche gab es ein Treffen mit einem Interessenten, der Immobilienverwaltung Gehus und der Gemeinde. Dabei wurde festgestellt, dass der angestrebte Termin der Eröffnung, der erste Renntag am 12. April, nicht zu halten ist.

Um Bewegung in die Vermietung zu bekommen, gab es den Vorschlag von Stefan Radach (BfH), die ersten zwei Jahre mietfrei zu vergeben. Die Investitionskosten seien hoch, begründete er. Auch kam der Vorschlag, die Kücheneinrichtung zu stellen, die auf etwa 80 000 Euro geschätzt wurde.

Das stieß bei Stephan Pluskat, sachkundiger Einwohner im Ortsentwicklungsausschuss, auf Unmut. "Ich war sowieso dafür, den Kaiserbahnhof an einen Investor zu vergeben. Jetzt aber noch Geschenke aus Steuergeld an einen Betreiber zu machen, das geht einfach zu weit."