Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Bürgerbeteiligung lebt davon, dass sich Bürger beteiligen", sagt Dennis Ferch, Initiator des Bürgerforums Kurstadt-Dialog, das am Mittwoch zum ersten Stadtgespräch einlud, das sich mit dem Thema der leerstehenden Gebäude in Bad Freienwalde beschäftigte.

Rund 30 Bürger kamen in den evangelischen Gemeindesaal, um den Stadtverordneten von Bad Freienwalde Hilfestellung bei der Planung für alte Post, Bahnhof, Kurtheater und anderen Gebäuden zu leisten. Die Stadtverordneten selbst hatten sich für die Bürgerbeteiligung ausgesprochen.

Hoffnungen zum Großteil erfüllt

Der Satz von Dennis Ferch klingt banal, macht aber auch deutlich, welche Erwartungshaltung er mit dieser ersten von drei Veranstaltungen verband: gedämpfte Hoffnung. "Ich habe gelernt, keine Erwartungen zu haben, aber natürlich hoffe ich, dass sich möglichst viele Menschen an dem Gespräch beteiligen und positiv an das Thema herangehen", so Dennis Ferch etwa eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Eine Hoffnung, die er nach der Veranstaltung größtenteils erfüllt sah.

Rund 30 Teilnehmer waren gekommen, darunter allerdings lediglich vier von 22 Stadtverordneten. "Diese Stadt muss noch lernen, was ehrliche Bürgerbeteiligung bedeutet", erklärte Ferch dazu. Wer die Bürger beteiligen möchte, sollte auch hören, was die Bürger zu sagen haben.

Ergebnisoffen sollte dieses erste Stadtgespräch zu den Plänen für die leerstehenden Gebäude sein. Eine Ideensammlung, bei der auch ohne Tabus gesponnen werden dürfe, erklärte Marco Büchel, Stadtverordneter der Linken. Er vertrat die Meinung, dass man die einzelnen Gebäude als Gesamtprojekt betrachten müsse, um die Entwicklung der Stadt voranzutreiben und für eine Belebung zu sorgen.

"Die Gebäude müssen so genutzt werden, dass ein Mehrwert für die Stadt entsteht und dieser Mehrwert entsteht durch Leben", sprach sich etwa Torsten Schaffrath für eine kombinierte Nutzung der alten Post aus. Dort könne er sich vorstellen, dass die Bibliothek, die Volkshochschule und vielleicht auch noch ein Kinderhort untergebracht werden könnten, um einen Ort der Begegnung und eine Art Bürgerbildungszentrum zu schaffen.

Bahnhof Eingangstor zur Stadt

Zahlreiche Vorschläge gab es auch für den Bahnhof. Als Eingangstor zur Stadt müsse dieser einladend wirken, so die einhellige Meinung. Ein Repair-Café, ein Fahrrad- oder auch ein Kanuverleih könnten dort entstehen, regte unter anderem Martin Polack an.

Ulrike Heidemann, Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Bad Freienwalde, unterstützte den Prozess der Ideensammlung und erklärte, dass sich Lösungen finden müssen, um dem fortschreitenden Verfall der Gebäude Einhalt zu gebieten. Allerdings machte sie auch klar, dass die Stadtverordneten kaum Projekte befürworten werden, für die es kein Umsetzungskonzept gebe. Eine Befürchtung, die auch Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Tiefbau bei der Stadt, äußerte. "Die Stadt beschäftigt sich ja nicht erst seit 2020 mit der Nutzung dieser Gebäude." Die Stadtverordneten müssten sich auf das Machbare konzentrieren, so Texdorf. Dennis Ferch machte deutlich, dass die Ideen im weiteren Verlauf der Bürgerbeteiligung auch auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden müssen, dass es aber erstmal darum ging, die Bürger zu hören.