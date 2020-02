Ulf Grieger

Küstrin (MOZ) Die Kleingartenanlage "Erholung" am Ende der Küstrin-Kietzer Ziegeleistraße ist zum Tätigkeitsfeld von Einbrechern geworden.

Darüber informierte Spartenchefin Marianne Grzyzik. Seit einem Vierteljahr steigen dort vor allem Leute ein, die nach Lebensmitteln und Wertgegenständen suchen und zum Teil auch nach einer warmen Unterkunft in einem der 55 Bungalows. Selbst die verstärkten Einsätze der Sicherheitspartner und der Polizei konnten die Zahl der Einbrüche bislang nicht eindämmen. "Das gesamte Areal gehört der Gemeinde, unser Verein ist dort nur Pächter. Die Ziegeleistraße ist öffentlich", appelliert die Vorsitzende des Vereins an die Verantwortung der Gemeinde Küstriner Vorland.

Nun will sie sich zunächst mit Ortsvorsteher Norbert Bialek in Verbindung setzen. Ein Plan, wie die Situation in der Sparte sicherer gemacht werden könnte, in dem zum Beispiel eine Beleuchtung zumindest an neuralgischen Stellen errichtet wird, soll dann in der Gemeindevertretersitzung vorgetragen werden. Zudem ist die Ziegeleistraße in dem Bereich kaum mehr befahrbar. Dort müsse dringend gehandelt werden.