Sabine Rakitin

Ladeburg (MOZ) Ladeburg trauert um Horst Seefeld. Der frühere Ortsvorsteher ist am Mittwoch im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Horst Seefeld füllte das Amt des Ortsvorstehers von 2008 bis 2019 mit viel Engagement aus. Schon zuvor hatte er in der Bürgerinitiative Ladeburg mitgewirkt und war Vorsitzender des Wirtschaftsvereins. Darüber hinaus setzte er sich für die Jagdgenossenschaft ein. Der gebürtige Ladeburger war als Selbstständiger in Berlin tätig. Im Ruhestand widmete er sich verstärkt dem kommunalen Geschehen. Er hat sich für die Entwicklung des Wohngebiets "An den Schäferpfühlen" eingesetzt. Besonders lag dem gebürtigen Ladeburger am Herzen, dass in seinem Heimatort wieder eine Einkaufsmöglichkeit geschaffen wird. Dies ist schließlich gelungen. Großen Wert legte er darauf, dass die Geschichte nicht vergessen wird.