Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Antrag der SPD, ab diesem Jahr mindestens eine Million Euro mehr für den ÖPNV im Landkreis auszugeben, ist in dieser Form erst einmal vom Tisch. Vor allem Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) hatte den Antrag als zu pauschal und allgemein kritisiert. Die Sozialdemokraten hatten lediglich gesagt, dass das Geld für die Verbesserung der Pendlerangebote und die bessere Anbindung der Dörfer genutzt werden solle. Wirkliche Unterstützer fand das Papier schon während der Diskussion in den Ausschüssen nicht. Die Linke.Piraten ging weiter und verlangte gleichzeitig die Einführung eines Sozialtickets. Das lehnte die SPD in diesem Zusammenhang ab.

Thema und Aufgabe wird die Verbesserung des ÖPNV-Angebots dennoch. Der Kreistag stimmte schließlich für einen Antrag der Freien Wähler, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, konzeptionelle Überlegungen für eine Neuaufstellung des Nahverkehrs und für die Gestaltung der Mobilität auch über die Kreisgrenzen zu formulieren. Das Papier soll Grundlage für die Ausarbeitung einer Mobilitätsstrategie Oder-Spree sein. Kürzere Taktzeiten und größere Fahrzeuge auf den Hauptstrecken sollen dabei mit einer flexiblen Struktur von Zubringerdiensten verknüpft werden. Zudem wird die kurzfristige Verbesserung der Anbindung kleiner Dörfer an Wochenenden und in den Ferien gefordert, was auch den Schülern zugute kommen soll.