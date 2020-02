Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Im letzten Test vor dem am Sonnabend beginnenden Rückrundenstart haben sich die SG Wiesenau 03 und der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt 2:2 getrennt. Der Landesligist hatte anfangs Mühe in das Spiel zu kommen und musste früh einem Rückstand hinterherlaufen. Hannes Lindner hatte für die SG Wiesenau in der 2. Minute getroffen.

In der Folge wurde das Spiel der Dynamos effizienter und Eddi Hantelmann sowie Falk Busch wandelten den Rückstand innerhalb von vier Minuten in eine 2:1-Halbzeitführung um. In der 2. Halbzeit blieb der Landesligist über weite Strecken das spielbestimmende Team, verpasste es aber aus einer Vielzahl von guten Chancen ein weiteres Tor zu machen.

Und so kamen die gut organisierten Gastgeber durch ihren auffälligsten Spieler Eligiusz Krzeptowski kurz vor Ende der Partie noch zum Ausgleich und dürften mit diesem guten Resultat gegen einen Landesligisten selbstbewusst in die Rückrunde starten.

Für die Dynamos hingegen blieb das erhoffte Erfolgserlebnis aus. "Trotzdem nehmen wir einige positive Erkenntnisse für den Rückrundenstart gegen den 1. FC Guben mit. Unsere Rückrunden-Vorbereitung verlief nicht optimal, die dünne Personaldecke macht uns zu schaffen. So mussten wir sogar einen Vorbereitungstest absagen und in den Partien gegen Markendorf und Groß Rietz auf unsere A-Jugendspieler zurückgreifen, um überhaupt spielfähig zu sein."

Der Ausfall von Christian Grätz wegen Knieproblemen sei ein weiterer Rückschlag für das Team gewesen. Seit zwei Wochen seien mit Tom Nolten und Jan Kretschmann zwei Langzeitverletzte wieder im Mannschaftstraining. Und die ebenfalls lange verletzten Christian Wulff und Benjamin Bartz hätten eine ordentliche Vorbereitung absolviert.

"Jetzt haben wir wieder mehr Möglichkeiten in unserer Ausrichtung, wobei die Ausfälle von Oliver Weniger und Sebastian Grummt wegen ihrer Sperren zum Auftakt erheblich weh tun. Wir müssen sieben Punkte auf Platz 13 aufholen. Das ist ein dickes Brett, aber nicht unmöglich. Aufgeben ist nicht unser Ding und wir werden alles in die Waagschale werfen, um am Wochenende mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten", so Trainer Dirk Liedtke.

Anpfiff um 15 Uhr

Der Anpfiff im Gubener Sportzentrum Kaltenborner Straße erfolgt um 15 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Mark Ruhner aus Hornow.

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: Dietrich Lichtner – Robert Glaser, Toni Seelig, Daniel Friedrich, Falk Busch – Tom Nolten (46. Benjamin Bartz), Konstantin Klippenstein (75. Sergej Frühauf) – Eddi Hantelmann, Mustapha Arrach – Christian Wulff, Nico Urbansky

Tore: 1:0 Hannes Lindner (2.), 1:1 Eddi Hantelmann (25.), 1:2 Falk Busch (29.), 2:2 Eligiusz Krzeptowski – Schiedsrichter: Oliver Dzewior (Frankfurt) – Zuschauer: 18