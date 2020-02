Eberhard Fehland

Frankfurt Beim Start in die Fußball-Rückrunde können fünf der sechs Frankfurt-Vertreter von der Kreisoberliga bis zur Brandenburgliga mit der Halbserien-Bilanz nicht zufrieden sein. Lediglich Lok Frankfurt hat sich als Neuling wacker geschlagen, sich im Mittelfeld platziert und annähernd die hohen Erwartungen erfüllt. Der 1. FCF als die Num­mer 1 in der Oderstadt hat einiges gutzumachen, will als Tabellensiebter eine stärkere 2. Halbserie in der Brandenburgliga hinlegen.

Der Anfang soll am Sonnabend beim Oranienburger FC gemacht werden (Anstoß 15 Uhr). Jan Mutschler gibt sich optimistisch. "Wir hatten eine ordentliche Vorbereitung, haben hart trainiert", urteilt der Trainer des Brandenburgligisten. "Wir haben jetzt mehr Alternativen auf den einzelnen Positionen, der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft hat sich verstärkt." Und meint damit Sebastian Lawrenz und solche jungen Akteure wie Lukas Guttke und Justin Winkel (alle Abwehr) oder Steven Frühauf (Angriff), die nach verletzungsbedingten Zwangspausen nun stark im Kommen sind.

Der sehr guten Heimausbeute (7-1-1) steht eine geradezu erschreckende Auswärtsbilanz gegenüber: 1-0-5. "Auf fremden Plätzen müssen wir uns selbstbewusster zeigen, nach Rückständen mehr Mut zur Offensive haben und die Dinger vorn auch reinmachen", fordert der Coach. Das Torverhältnis von 24:20 nach 15 Vergleichen spricht für ein Team, das vorne mitspielen will und kann, eine klare Sprache: vorn schwach, hinten stark. Angreifer wie Sandro Henning oder Artur Aniol offenbarten zuletzt große Ladehemmungen. Da musste einer wie Marcel Georgi in die Bresche springen, ist mit sieben Treffern bester Schütze, "obwohl ich nicht der Knipser bin, lieber hinter den Spitzen spiele und Tore vorbereite". Beim Hinspiel-1:1 hatte er die Führung gemacht, Sebastian Knaak später ausgeglichen. Im Mittelfeld dürften sich neben den gesetzten Maik Frühauf und Georgi noch Robin Grothe und John Lukas Sauer (zuletzt erkrankt) um einen Platz streiten.

Fehlen muss zum Auftakt Erik Huwe. Der gesperrte FCF-Kapitän hatte nach seinem unglücklichen Eigentor beim desaströsen 0:1 zum Halbserienschluss gegen Eisenhüttenstadt zu allem Übel auch noch die 5. Gelbe Karte bekommen. Die Abwehr wird sich also wie in den jüngsten Tests so formieren: Hendrik Haack, Lukas Guttke, Sebastian Lawrenz, Lars Wiedenhöft (Leon Herzberg/Tobias Fiebig).

Der OFC dürfte mit seinem11. Rang und negativem Torverhältnis auch nicht zufrieden sein, ließ vor der Winterpause aber ansteigende Form erkennen, blieb viermal ungeschlagen (2-2-0). Fünf Abgängen (vier davon zum Berlin-Ligisten Novi Pazar) stehen eben so viele Zugänge gegenüber. Der namhafte Stürmer Lukas Bianchini (25/Klosterfelde) hat allerdings noch kein Testspiel mitgemacht.

Drei Heimspiele in Folge

In der Ost-Landesklasse kann Blau-Weiss Markendorf jetzt drei Heimspiele in Reihe bestreiten. Am Sonnabend ab 15 Uhr ist der neu in die Staffel integrierte Aufsteiger FC Viktoria Jüterbog zu Gast am Apfelweg. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. "Die Jungs sind nach vier Testspielsiegen fit und heiß auf eine bessere Rückrunde, freuen sich", urteilt Denny Danowski. Mit den Rückkehrern Eric Wieland (Lok Frankfurt) und Alexander Bernwald (1. FCF Frankfurt) sowie Slubices technisch starkem Stürmer Dawid Zurawski hat der Trainer mehr Alternativen im offensiven Bereich. Michael Lange befindet sich nach Knie-OP im Aufbau, Florian Schrape ist erkrankt. "18 Mann stehen bereit", so Danowski.