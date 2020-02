Matthias Braun

Frankfurt Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche treffen die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC am Sonnabend auf den SC Alstertal-Langenhorn. Eine Besonderheit, Vor- oder Nachteile sieht FHC-Trainer Dietmar Schmidt darin nicht. "Das hat sich terminlich zufällig so ergeben. In der Bundesliga ist so etwas Gang und Gäbe. Die Mannschaften kennen sich ohnehin."

Das ursprüngliche Duell des 4. Spieltages musste neu angesetzt werden, nachdem die Oderstädterinnen die erste Partie bei den "Scala Giants" in Hamburg-­Lan­genhorn wegen eines mehrstündigen Staus auf der Autobahn unverschuldet verpasst hatten. Ein Einspruch der Norddeutschen gegen die Neuansetzung wurde vom Sportgericht zurückgewiesen.

In Partie Nummer 1 siegten die Frankfurterinnen am letzten Wochenende dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit vor knapp 600 Zuschauern in der Brandenburg-Halle mit 33:29 (16:15).

Zu viele technische Fehler

Allerdings monierten Trainer, Akteure und Fans nach der Partie vor allem die zu hohe Anzahl technischer Fehler. "Da haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht", urteilte Rückraumspielerin Michéle Dürrwald. "Das müssen wir am Samstag gerade biegen und konstanter spielen. Auswärts ist es immer noch etwas schwieriger Fehler zu kompensieren."

Denn die Norddeutschen brennen auf eine Revanche. Das weiß auch die mit 14 Toren erfolgreichste FHC-Werferin Monika Odrowska. "Die Alstertalerinnen kämpfen um jeden Ball und werden sicher gegen uns noch einmal etwas Besonderes versuchen. Aber auch wir sind gut vorbereitet." Dazu wird gehören, neben Rückraumwerferin Lea-Marie Knop die quirlige zehnfache Hinspiel-Schützin Melina Dahms und ihre Hüftwürfe in den Griff zu bekommen. "Das müssen wir besser verteidigen und den Körper dazwischen stellen. Auch wenn es weh tut", weiß und fordert Dietmar Schmidt.