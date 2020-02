Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ, Ralf Tischler) Nach Absagen und Nichtantreten verringerte sich die Zahl der Turnierteilnehmer auf sieben. Zu gewinnen gab es einiges an Preisen, so kämpften alle Teams verbissen um die Punkte. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden.

Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen unter drei Mannschaften. Die Nase vorn hatte dabei am Ende der Storkower SC, obwohl Preußen Bad Saarow II am Ende punkt- und torgleich war. Aber das direkte Duell gewannen die Storkower 3:2, was den großen Pokal und einen Sack voll Derbyspielbälle einbrachte. Für die ebenfalls punktgleichen Kickers aus Trebus blieb Platz 3. Gastgeber Borussia Fürstenwalde wurde Fünfter hinter Stadtrivale Pneumant.

"Es war natürlich schade, dass die A-Junioren vom FSV Union Fürstenwalde nicht erschienen und mit 100 Zuschauern weit weniger kamen, als in den vorigen Jahren", sagte Turnierleiter Ralf Tischler nach der 22. Auflage des Sport-Camp-Cups. "Allen Teams ein großes Dankeschön für die prima Leistungen sowie die Glückwünsche zum gelungenen Turnier. Gleiches gilt den vielen fleißigen Helfern, den Sponsoren und den Borussen, die ein tolles Turnier auf die Beine stellten. Allen einen guten Start in die Rückrunde."

Endstand: 1. Storkower SC 15 Punkte/21:6 Tore, 2. Preußen Bad Saarow II 15/21:6 (direkter Vergleich entschied), 3. Kickers Trebus 15/22:8,

4. Pneumant Fürstenwalde 9/15:11, 5. Borussia Fürstenwalde 6/15:14, 6. VfB Steinhöfel 3/12:21, 7. SSV Fürstenwalde 0/3:43

Bester Torschütze: Tom Karnik (Kickers Trebus) 11 Treffer, Bester Torwart: Lukaschenko Kelm (Preußen Bad Saarow II), Bester Spieler: Rene Adam (VfB Steinhöfel)