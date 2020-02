Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Landkreis Uckermark bietet seit dem 20. Januar mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) einen weiteren Online-Dienst an. Damit können viele Vorgänge rund um die Zulassung bequem am Rechner oder sogar über das Handy oder Notebook erledigt werden. Ein persönliches Erscheinen bei der Zulassungsbehörde ist dann nicht mehr erforderlich. Darüber informiert die Verwaltung. Für die Nutzung der Online-Dienste müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Notwendige Dokumente wie der Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und die Siegelplaketten auf dem amtlichen Kennzeichen müssen mit Sicherheitscodes versehen sein. Der Antragsteller muss in seinem Personalausweis die sogenannte "eID-Funktion" freigeschaltet haben und die Daten per Lesegerät oder mit einem Smartphone mit "AusweisApp2" auslesen können. Die Gebühren müssen per Giropay bezahlt werden, eine Bezahlung mit Kreditkarte und per Paypal wird zeitnah möglich sein. Unter den genannten Voraussetzungen sind nunmehr folgende Zulassungsvorgänge online möglich: Die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, die Wiederzulassung beziehungsweise Umschreibung von Fahrzeugen mit und ohne Halterwechsel sowie mit und ohne Wechsel des Zulassungsbezirks, Adressänderungen des Halters sowie Neuzulassungen. Weiterhin möglich ist auch die Reservierung eines Wunschkennzeichens.

Weitere Informationen im Internet unter: www.uckermark.de