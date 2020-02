MOZ

Bernau (MOZ) An der Anschlussstelle Bernau Nord haben sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zeitgleich zwei Verkehrsunfälle ereignet. Bei einem Unfall wurden zwei Männer im Alter von 31 und 59 Jahren verletzt. Sie waren zuvor in Richtung Prenzlau unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug ins Schleudern kam und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Die Verletzten wurden durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die an der Unfallstelle vorherrschende Straßenglätte führte im gleichen Moment zu einem zweiten Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle. Hier war der 33-jährige Fahrer eines VW Polo ebenfalls ins Schleudern geraten und mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Er blieb jedoch unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Der entstandene Schaden wird hier auf 2500 Euro geschätzt.