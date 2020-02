Stefan Kegel

Berlin (NBR) Im Halbdunkel seines Zimmers spricht er mit ernstem Blick in die Kamera. Jackett, Hemd, rasiert, im Hintergrund sieht man ein Regal mit lauter ordentlich aufgereihten Leitz-Ordnern.

Er könnte als Versicherungsvertreter durchgehen. Doch der 43-jährige Tobias R. in dem Video ist jener Mann, der am Mittwochabend in Hanau zehn Menschen und sich selbst getötet hat. Die Videos und Postings, die er im Internet hinterließ, vermitteln das Bild eines fanatischen Fremdenfeinds, der sich in Verschwörungstheorien verloren hat.

So macht er eine deutsche Schattenregierung für Probleme in Deutschland verantwortlich, wittert Verschwörungen rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sowie um seine eigenen gescheiterten Beziehungen zu Frauen. In den Veröffentlichungen auf seiner Internetseite, die inzwischen gesperrt wurde, offenbart er einen wilden Hass auf Fremde. Er bezeichnet unter anderem Menschen aus dem arabischen Raum als minderwertig und fordert die Auslöschung ganzer Völker, auch des Staates Israel. In dieser Hinsicht argumentiert er ähnlich wie der Attentäter von Halle, der im Oktober 2019 zwei Menschen erschoss. Dieser hatte von einem geplanten Bevölkerungsaustausch gesprochen und die niedrige deutsche Geburtenzahl als Folge des Feminismus dargestellt, der wiederum eine jüdische Verschwörung sei.

Das Weltbild des 1977 in Hanau geborenen Mannes, der in der hessischen 96.000-Seelen-Stadt aufgewachsen ist, zur Schule ging und Abitur sowie Zivildienst absolvierte, offenbart noch andere seltsame Einblicke. Beinahe skurril wirkt das YouTube-Video, in dem er in flüssigem Englisch die "Bürger Amerikas" davor warnt, dass sie unter der Kontrolle einer unsichtbaren geheimen Gesellschaft stünden. In Untergrundbasen werde dem Teufel gehuldigt, dort würden kleine Kinder missbraucht, gefoltert und getötet. Er fordert seine Zuschauer auf, die Mainstream-Medien zu ignorieren und gegen diese Orte vorzugehen. "Es ist Ihre Pflicht, als amerikanischer Bürger, diesen Alptraum zu beenden. Kämpfen Sie jetzt."