Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Seit mehreren Wochen ist der Südliche Spreeuferweg mit einem Zaun abgesperrt. "Vorsicht Baumschäden", warnt ein Schild. Als die großen Pappeln in dieser Woche gekappt wurden, sorgte das bei etlichen Passanten aber doch für Verwunderung. Auch bei der MOZ gingen Anfragen ein. "Schade! Ich bin zwar kein Experte, aber die Bäume sahen gar nicht krank aus", sagt auch Alexander Mätzschker, der am Donnerstagnachmittag seine "Hunde-Runde" in der Nähe drehte. Auf dem abgesperrten Uferstreifen wurden derweil die Abschnitte beseitigt.

Die Pappeln stehen auf dem Gelände der Gewerbe ‑und Industriepark Lindenstraße GmbH (GIP), einer hundertprozentigen Tochter der Stadt Fürstenwalde. "Für das Fällen der Bäume lag eine Genehmigung vor", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Die Pappeln hätten eine Gefahr dargestellt, darum seien sich auch alle einig gewesen, dass der Uferweg gesperrt werden muss. Die Stümpfe sollen stehen bleiben. Die GIP habe nicht vor, dort etwas zu bauen. Sobald die Arbeiten erledigt sind, werde auch der Zaun beseitigt, kündigt Anne-Gret Trilling an.