Kerstin Bechly

Berlin (MOZ) Die Entwicklung der 45 ostdeutschen Sparkassen hat im vergangenen Jahr eine deutlich gegenläufige Tendenz genommen. Das Betriebsergebnis sank um 5,2 Prozent im Vergleich zu 2018, während die Kreditvergabe um 9,2 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. "Das Sparkassengeschäft wächst überproportional, der Gewinn sinkt dennoch", fasste der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Ermrich, auf der Jahrespressekonferenz am Mittwoch in Berlin zusammen.

Es gäbe in Ostdeutschland zwar eine große Spreizung, erwähnte Ermrich, dennoch lägen selbst die schlechter abschneidenden Sparkassen über dem bundesweiten Durchschnitt. Die elf Brandenburger Sparkassen reihen sich mit -5,6 Prozent im Betriebsergebnis und +2,5 Prozent bei der Kreditvergabe ein. Die Hauptursache der gegenläufigen Entwicklung bleibt die Niedrigzinspolitik. Sparkassen erzielen bis zu zwei Drittel ihrer Erträge aus dem zinstragenden Geschäft.

Die ostdeutschen Sparkassen haben im Vorjahr Kundeneinlagen in Höhe von 109,8 Milliarden Euro verwaltet (+5,4 Prozent), in Brandenburg waren es 27,4 Millionen. Größte Treiber bleiben die privaten Kundeneinlagen. Der Verband schließt hier Negativzinsen bei Neukunden künftig nicht mehr aus. "Der Markt wird immer nervöser. Wir würden es gern sehen, wenn alle Akteure die Nerven behalten. Unser Verband will diese Verwahrentgelte nicht, die Frage ist aber: Wie lange halten wir das aus?", beschrieb Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender die Situation. Kürzlich hatte die Sparkasse Vogtland in Sachsen einen Negativzins von 0,7 Prozent für Guthaben ab 5.000 Euro angekündigt, dies aber wieder zurückgezogen. Laut Zender sind im gewerblichen und institutionellen Bereich diese Entgelte bereits normal, es gebe ein Verständnis bei großen Summen.

Ein typisch ostdeutsches Verhalten bleibt es, Spargelder auf dem Sparbuch oder Girokonto anzulegen. "Unsere Kunden bevorzugen diesen sicheren Hafen", erklärte Michael Ermrich. Dass alternative Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Fonds wenig genutzt würden, habe noch einen Grund, sagte Wolfgang Zender. "Etwa die Hälfte der Ostdeutschen hat gerade einmal ein Pro-Kopf-Nettovermögen von rund 12.500 Euro, Immobilien eingerechnet. Im Westen hat die Hälfte der Menschen in etwa 46.500 Euro Nettovermögen." Daraus würden andere Möglichkeiten der Geldanlage folgen.

Kritik an Transaktionssteuer

Deutliche Kritik übten Ermrich und Zender an der geplanten Transaktionssteuer von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Von der ursprünglichen Absicht, riskante Sekunden-Deals auszubremsen, ist nichts mehr übrig. Scholz will die großen Spekulanten schonen und bei den Vorsorge-Kleinsparern abkassieren, in dem er deren Aktien oder Fonds mit einer Umsatzsteuer belasten will." Stattdessen solle der Staat neue Sparformen wie das Bildungssparen fördern und Riester überarbeiten.

Kern der Sparkassen-Aktivitäten bleibt der unmittelbare Kundenkontakt, auch wenn sich im Durchschnitt jeder Kunde nur einmal im Jahr beraten lässt. Die Gestaltung und Verteilung der Filialen sei größtenteils abgeschlossen, betonte der OSV-Präsident. Er schließt, um in der Fläche vor Ort zu sein, gemeinsame Geschäftsstellen mit Genossenschaftsbanken nicht aus. "Wir brauchen Ansprechpartner vor Ort", betonte Ermrich.