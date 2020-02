Reisemesse ITB auf der Baustelle

Bei der Reisemesse ITB in Berlin (4. bis 8. März) muss sich Brandenburg dieses Mal wegen Bauarbeiten in den Messehallen mit weniger Platz begnügen. Statt in Halle 12, sind Berlin und Brandenburg in einer kleineren Halle namens hub27 zu finden. Dafür rückt das dieses Jahr zum dritten Mal parallel zur ITB stattfindende Berlin Travel Festival in der Arena in den Fokus. Weniger eine klassische Messe als ein Treffpunkt für Aktivurlauber, stellen sich dort zum Beispiel der Barfußpark Beelitz und ein innovativer Kanu-Hersteller aus Wildau vor. ⇥mat