Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Mehrere Polizeiautos, die am Mittwochabend an dem Waldstück standen, auf dem Tesla seine Fabrik eröffnen will, haben für Fragen in den sozialen Medien gesorgt. "Wir schauen dort immer mal nach dem Rechten, das heißt aber nicht, dass dort wieder Leute in den Bäumen sind", sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Donnerstag. Es gebe keine Hinweise, dass Umweltschützer auf dem Gelände weitere Aktionen planen, um gegen das Roden der Kiefern zu protestieren. Angesichts der großen Bedeutung, die die geplante Ansiedlung des Elektroautobauers für Brandenburg habe, wolle man dergleichen künftig aber im Vorfeld verhindern.

Am Wochenende hatte das Oberverwaltungsgericht die Rodung der Bäume gestoppt. Am Montag verschafften sich zwei Umweltaktivistinnen Zugang zu dem abgesperrten Areal und errichteten zwischen zwei Kiefern eine Plattform. Am Nachmittag beendete die Polizei die Aktion. Um Ähnliches zu verhindern, werfe die Polizei nun täglich "einen Blick auf das Gelände", kündigte die Sprecherin an. "Man sollte sich an die Präsenz dort gewöhnen."