Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Peter Wende befindet sich in einem Zwiespalt: "Zum einen möchte ich der Bürgerinitiative für ihren unermüdlichen Einsatz zur Änderung der Gebührenordnung vom Trink- und Abwasserverband meinen Dank aussprechen, da sich durch die geplante Anpassung der Gebührensätze für mich als Privatperson und sogenannter Neuanschließer ein finanzieller Vorteil ergibt", so der Bad Freienwalder gegenüber dieser Zeitung.

Aus dieser Perspektive betrachtet, erscheine die Gebührenanpassung demzufolge doch recht positiv – andererseits ergebe sich aus der Sicht des Arbeitgebers ein völlig anderes Bild. "Einhergehend mit meiner bereits über Jahrzehnte andauernden Tätigkeit als technischer Leiter der Perfekta Großwäscherei Bad Freienwalde war und bin ich stets im Thema Ausbau und Entwicklung des Abwassernetzes involviert, da unsere Wäscherei bereits seit mehr als 100 Jahren an das Abwassernetz angeschlossen ist", so Wende weiter. "Damit haben wir als sogenannter Altanschließer, zum einen aufgrund unseres Tätigkeitsfeldes, und zum anderen hinsichtlich unserer nicht unbedeutenden Größe mit unseren Gebühren in sicherlich nicht unerheblichem Maße zur Weiterentwicklung des Abwassersystems beigetragen. In Anbetracht dieser Tatsache stellt sich mir die Frage, warum ein Unternehmen, das mehr als 110 Menschen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zum wiederholten Male vor finanzielle Herausforderungen gestellt und so in existentielle Schwierigkeiten gezwungen wird." Bereits die zweijährige Sperrung der B158 bedeutete einen enormen Kostenmehraufwand. "Aber als hätte diese Prüfung unserer Standhaftigkeit noch nicht gereicht, folgt nun der nächste Schritt zur Prüfung unserer Existenzberechtigung, indem wir nun aufgrund der Gebührenanpassung mit Mehrkosten von rund 1500 Euro pro Monat rechnen müssen", so der leitende Angestellte. "Wer soll für diesen finanziellen Mehraufwand aufkommen? Soll mit aller Macht ein Unternehmen mit über 100 Arbeitsplätzen zerstört werden? Sieht so die Wirtschaftsförderung in Bad Freienwalde aus? Sind diese Auswirkungen überhaupt der Bürgerinitiative bewusst?" Diese gespaltenen Gebühren führten zu einer erheblichen Mehrbelastung für die Eigentümer, Mieter und Betriebe im Altanschließerbereich, so Wende.

Gerade erst informierte der Sprecher der "Bürgerinitiative Alt- und Neuanschließer", über ein erneutes Urteil im Rechtsstreit, das am 5. Februar am Verwaltungsgerichts Frankfurt/Oder fiel. "Das Urteil betrifft 158 TAVOB-Kunden, die gegen den Bescheid für Schmutzwassergebühren für das Rechnungsjahr 2018 geklagt haben", so Detlef Malchow. Damit sei das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 4. Dezember bestätigt worden. "Dieses Mal nicht nur für 16 Kläger, sondern für weitere 158 Kläger. Über weitere 60 Klagen wird in den nächsten Wochen entschieden. Da sich die Rechtslage nicht geändert hat, ist mit einem analogen Urteil zu rechnen." Damit bestätigen die Richter unser Vorgehen, so Malchow, auch in diesem Jahr allen TAVOB-Kunden zu empfehlen, den Gebührenbescheid des TAVOB anzufechten, da die Satzung bislang nicht geändert wurde.

Berufung eingelegt

Zu dem Sachverhalt befragt, hält der Bürgermeister Ralf Lehmann der Stadt Bad Freienwalde fest: "Der TAVOB hat seit seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit 1994 das Solidarprinzip gewahrt, das nunmehr aufgehoben werden soll. Im Ergebnis der Entscheidungen des Verwaltungsgerichts werden zunächst die gespaltenen Gebühren zur Entscheidung vorbereitet und die Umstellung auf ein reines Gebührensystem ist für die Mieter und Wirtschaftsteilnehmer die teuerste Variante, was auch Arbeitsplätze gefährdet", so Ralf Lehmann (CDU). Das Gutachten des Landes Brandenburg zu den Handlungsoptionen weise bei einem reinen Gebührensystem auch die Gefahr hoher Umlagen für Kommunen aus. Und er erinnert: "Die Gerichtsurteile sind noch nicht rechtskräftig, da der TAVOB den Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt hat."