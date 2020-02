Jens Sell

Strausberg (MOZ) Seit einem Jahr betreibt Michael Böcker seine MRS Typenoffene Werkstatt und Reifenservice in einer Kfz-Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände am Mühlenweg. Er ist einer von vielen Gewerbetreibenden und Privatleuten, die sich in der Liegenschaft eingemietet haben. Allein drei Kfz-Werkstätten, der Versandhandel Ostpaket, die Hightech-Firma Datasec und zahlreiche Besitzer von Wohnmobilen haben Mietverträge mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über Büros, Werkstätten und Lagerhallen. Viele marode Gebäude stehen leer und rotten vor sich hin.

Hallen für Firmen sind knapp

"Wenn ich hier meinen Vertrag gekündigt bekomme, weiß ich nicht, wo ich weitermachen soll", sagt Michael Böcker, mit dem Begehren konfrontiert, dass auf dem Areal ein großes Wohngebiet entstehen soll. Es gebe in Strausberg keine großen Hallen zur Miete. Gewerbeflächen sind rar und werden immer knapper. Böcker hat nicht nur seine Werkstatt dort, sondern lagert auch die Sommerräder seiner Kunden in der Halle. Doch damit könnte es langfristig vorbei sein. Wenn es nach dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, Andreas Fuchs, geht, sollte die Stadt umgehend ihr Kaufinteresse bei der Bima anmelden, um die "innerstädtische Brache", wie er es nennt, zum Wohnbaustandort zu entwickeln. Fuchs hat in der jüngsten Stadtverordnetensitzung geschafft, dass seine Beschlussvorlage als Eilvorlage auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Durchsetzen konnte er sich damit nicht, sie wurde zu einer Debattenrunde durch die Fachausschüsse verdonnert.

Der Beschlusstext lautete: "Erwerb der ehemaligen Kasernenfläche in Strausberg, Mühlenweg, von der Bundesimmobilienanstalt (Bima) und Entwicklung als Wohnbaufläche. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, kurzfristig mit der Bundesimmobilienanstalt Bima Verhandlungen mit dem Ziel des teilweisen oder vollständigen Erwerbs der Flächen am Mühlenweg aufzunehmen." Schon mehrmals hatte Andreas Fuchs in Diskussionen um die Bebauungspläne Johanneshof und Am Wäldchen Süd gefordert, zunächst innerstädtische Alternativen zu erschließen. Nun begründete er die Eilbedürftigkeit der Vorlage damit, dass die Stadt unverzüglich ihr Interesse bekunden sollte, damit die Bima nicht erst in Verhandlungen mit anderen Interessenten eintrete und vielleicht Fakten geschaffen würden, die nicht im Interesse der Stadt lägen. Mehrmals betonte Fuchs, es gehe ihm um eine "Interessenbekundung" und nicht den sofortigen Erwerb.

Wer soll das bezahlen?

Bürgermeisterin Elke Stadeler fragte den Einreicher: "Mit wie vielen Millionen Euro Grunderwerbs- und Erschließungskosten haben Sie kalkuliert?" und stellte fest. "Wir haben unseren Kredit-Level erreicht. Wie also soll der Erwerb finanziert werden?" Andreas Fuchs verwies auf Richtlinien für günstigeren Direkterwerb und Kaufpreisnachlässe der Bima für Kommunen, die sozialen Wohnungsbau planen. Die Stadt könne mit der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft und den Wohnungsgenossenschaften bei der Entwicklung der Immobilie zusammenarbeiten. Sonja Zeymer (UfW/Pro Strausberg) merkte an, dass die Vorlage den Erwerb und keine bloße Interessenbekundung fordere. Jens Knoblich (Zusammen für Strausbeg) fand eine Mehrheit für seinen Vorschlag, die Vorlage in die Ausschüsse zu verweisen.