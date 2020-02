Katrin Hartmann

Berlin "Dickes B oben an der Spree …". Bei der diesjährigen Berlinale ist aus dem "dicken B" eher ein geometrisch einfaches "B" geworden. Unter der neuen Leitung von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian hat sich bei dem Filmfestival einiges geändert. Etwa das Festivaldesign. Am offensichtlichsten: die Plakate. Kein Bär mehr, der von den Plakaten grüßt. Obwohl, so ganz richtig ist das nicht. Oben rechts in der Ecke ist er noch abgedruckt, der Berlinale-Bär. Klein, schwarz und von weitem kaum zu erkennen.

Die rein typografische Plakatgestaltung im Brutalismus-Stil kommt eher schlicht daher. Einzig der Großbuchstabe "B", die Zahl "70" und das Datum überlappen sich. Aufatmen lässt die Farbgestaltung. Dank der knalligen Farben in Rosa, Violett und Gelb-Grün sind die Plakate ein Blickfang in den grauen und vom Februarwetter gezeichneten Straßenzügen um den Berlinale-Palast. Das Design findet sich auch auf den Programmheften wieder.

Aber taugt die solide Plakatgestaltung, um das Jubiläum 70 Jahre Berlinale zu feiern? Das schreit doch nach Glamour und goldfarbenen Funken. Aber die neuen Festivalleiter wollen ein anderes Rampenlicht. Sie wollen die Filme für sich sprechen lassen. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian hatte zuvor betont, dass Film eine kollektive Kunstform ist und so auch Beachtung finden soll.

Für den Glamoureffekt werden trotzdem einige Stars – darunter Johnny Depp und Cate Blanchett – über den Teppich laufen, und dieser erstrahlt zumindest wieder in Sattrot. Die passende Farbe, um zu feiern und gefeiert zu werden. Und dick ist das Plakat-"B" immer noch. Das lässt hoffen: auf gehaltvolle Filme.