Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der vierten Etage öffnet Sabrina Herden am Mittwoch die Tür. "Schauen Sie dort: Schimmel", sagt die 32-Jährige und zeigt in die Ecke eines Raums. Wie verloren steht die alleinerziehende Mutter in der leeren Wohnung, wo zu diesem Zeitpunkt ein alter Herd mit Backofen das einzige Einrichtungsstück ist. "Eigentlich will ich hier überhaupt nicht einziehen", erzählt Herden. Aber nachdem ihre Wohnung in der Luisenstraße in Folge des Brandes seit vorigen Freitag unbewohnbar ist (MOZ berichtete), haben sie und ihre vier Kinder (4 bis 13 Jahre) kaum mehr, als ihre Kleidung am Leib.

"Wir waren zum Glück nicht zu Hause", berichtet Herden über das Feuer. Als sie mit ihren Kleinen vom Spielplatz wiederkam, sah sie die vielen Feuerwehr- und Krankenwagen in der Luisenstraße stehen. "Unsere Wohnung im ersten Stock ist eine der meist betroffenen gewesen", sagt die Mutter mit Tränen in den Augen. Nachdem ihr die Stadtverwaltung eine Ersatz-Wohnung vermittelte, kamen zwei ihrer Sprösslinge zu ihren früheren Schwiegereltern – sie lebt getrennt von ihrem Partner –, mit den anderen übernachtete sie in einem Hotel.

"Unsere Haustür ist hin, die Fenster geplatzt und überall sind Rauchspuren", erzählt Herden. Nachdem die Spurensicherung vor Ort war, durfte sie ihr Zuhause kurz betreten, um das Nötigste in eine Tasche zu stopfen.

Seit Freitag steht die arbeitslose Mutter unter Schock. "Gott sei Dank", habe sie gedacht, als ihr die 60 Quadratmeter-Wohnung der Wohnungswirtschaft (Wowi) im Pflaumenweg zugeteilt wurde. Doch nach der ersten Begehung war sie zuerst verzweifelt. "Das ist doch kein Zustand. Noch nicht mal der Strom geht", meint sie.

Einen Tag später, am Donnerstag, sieht die Welt zum Glück schon viel besser aus. Betten, Sitzbänke und ein Kühlschrank – all das liefern Mitarbeiter der Stadt an und bauen es auf. "Wir sind dabei, die Wohnung auszustatten", sagt der städtische Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich. Einige Textilien konnten gewaschen werden, mussten nicht neu gekauft werden. Für alles andere gelte, so Ullrich: "Was sie brauchen, kriegen sie." Einen festgelegten Betrag für Betroffene eines Brandes gebe es nicht. Die Wohnung im Pflaumenweg sei eine Übergangslösung, erklärt er.

"Bei meiner Arbeitskollegin stand zuerst auch nur ein Hocker drin", erzählt ein junger Mann im Hausflur über die Bleibe, in der eine ebenfalls alleinerziehende Mutter und Betroffene nun leben soll. Ihre Familie wohne 80 Kilometer entfernt, in Polen. Sonst habe sie hier niemanden. "Sie hat ihre Kinder nun überall mit hin genommen. Sogar zur Arbeit", sagt ihr Kollege.

Nach dem ersten Schock ist Sabrina Herden tief gerührt. Über die Unterstützung der Stadt und die Spendenbereitschaft vieler Frankfurter, die dem Hilfeaufruf ihrer Freundin in sozialen Medien Taten folgen ließen.

Wer mit Spielzeug, Möbeln oder einem Tipp für freie Wohnungen den Betroffenen helfen möchte, kann eine E-Mail an frankfurt-red@moz.de schicken.