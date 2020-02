MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aktuelle Fragen der Industrie- und Handelspolitik und des Klimaschutzes standen am Donnerstag im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Vertretern des ostbrandenburgische Stahlunternehmens ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH). Zum zweiten Mal war Steinbach in die Stahlstadt gekommen, diesmal auf Einladung der IG Metall. In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: "Aufgrund der ungünstigen konjunkturellen Bedingungen und bestehender Handelskonflikte befindet sich die Stahlindustrie in einem schwierigen Umfeld. Im Mittelpunkt der Gespräche zum Klimaschutz stand die Frage, wie eine CO2-neutrale Stahlproduktion erreicht werden kann." Die Forderung der Arbeitnehmervertreter laute, für die Stahlindustrie entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehöre beispielsweise eine funktionierende Wasserstoffstrategie. Steinbach habe versichert, dass sich die Landesregierung auch künftig für gute Rahmenbedingungen der Stahlindustrie einsetzen werde.

Auch Tesla wurde thematisiert

"Wir freuen uns, dass der Minister sich die Zeit genommen hat, den Arbeitskreis Nord zu besuchen, wo neben den Betriebsräten der Brandenburger Stahlstandorte auch Vertreter anderer deutscher Standorte wie ThyssenKrupp, Salzgitter, ArcelorMittal Bremen und Vallourec vertreten waren", sagte Dirk Vogeler, der Betriebsratsvorsitzende von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.

Auch über die zu erwartende Ansiedelung des Elektroautobauers Tesla informierte der Minister. Die anwesenden Betriebsräte begrüßten dieses Projekt, äußerten aber auch Befürchtungen, dass dabei Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten werden. Ihre einmütige Forderung lautete, auch Tesla müsse die deutsche Mitbestimmung respektieren.

Im Rahmen seines Besuchs traf sich der Wirtschaftsminister auch mit der AMEH-Geschäftsführung zu einem Meinungsaustausch über Klimaschutz und Handelspolitik.