Amy Walker

Hohen Neuendorf (MOZ) Parken auf Grünstreifen könnte in Hohen Neuendorf bald passé sein: In einer überarbeiteten Fassung der ordnungsbehördlichen Verordnung soll festgesetzt werden, dass das Parken auf Grünstreifen oder Seitenstreifen neben den Fahrbahnen komplett verboten ist. Die Stadt will so den Grund und Boden besser schützen und die Versickerung von Regenwasser sicherstellen.

Der Änderungsvorschlag der Verwaltung sorgte im jüngsten Bauausschuss für große Diskussionen, da die Verwaltung mit dem Einführen der neuen Regel sehr viele neue Halteverbote erlassen müsste. "Das heißt also, ich darf da nicht mehr parken, wo ich es seit 20 Jahren gemacht habe?" fragte Ausschussmitglied Michael Heider (CDU). "Und wenn ich Besuch habe, sollen die auf der Bundesstraße stehen? Das finde ich ein bisschen skurril", so Heider weiter. Ähnlich ungläubig reagierte auch Frank Stiehlow (AfD), der den Vorschlag als "nicht praktikabel" bezeichnete und warnte, dass die Bürger dafür kein Verständnis zeigen würden. "Das gibt einen Aufstand, wenn sich das durchsetzt. Die Leute werden denken, dass die Stadt scheinbar dringend Geld braucht, wenn sie überall Knöllchen verteilt". Die Stadt solle sich überlegen, ob sie nicht mehr Parkbuchten zur Verfügung stellt, anstatt mehr Halteverbote zu schaffen.

Wildes Parken unterbinden

Seitens der Verwaltung wird der Vorstoß damit begründet, dass in Hohen Neuendorf das Parkverhalten der Bürger zunehmend unkontrolliert geworden ist. "In dieser Stadt wird wild geparkt, es wird im Bereich von Bäumen geparkt und dadurch wird die natürliche Funktion des Bodens beeinträchtigt. Jeder muss sich in Zukunft überlegen, wo er parkt, am besten auf dem eigenen Grundstück", sagte Bauamtsleiter Hans Michael Oleck. Derzeit bekomme er regelmäßig von Bürgern Anrufe, da sie sich über das Parkverhalten von Nachbarn beschweren. "Wir fangen nicht an, die ganze Stadt abzupollern. Ich halte es für ganz wichtig, dass das Parken auf den unbefestigten Seitenstreifen unterbunden wird", so Oleck. Die Stadt möchte mehr Bürger dazu ermutigen, einen Stellplatz für ihr Auto zu mieten, anstatt auf der Straße zu parken. Des Weiteren sei es zunehmend ein Problem, dass die Stadt mit der Entwässerung bei Starkregen zu kämpfen hat. "Ich kämpfe auch sehr dafür, dass wir mit der Versiegelung der Flächen im Bereich der Straßen aufhören. Denn sonst nimmt der Boden das Wasser einfach nicht mehr auf", sagte Oleck.

Unterstützt wird der Vorschlag unter anderem von Oliver Jirka und Tristan Hoffmann (beide B90/Grüne). Wenn schwere Fahrzeuge regelmäßig auf den Grünstreifen parken, sodass sich dieser nicht mehr von dem Schaden erholen könne, sei eine bloße Ordnungswidrigkeit auch zu wenig, so Jirka. "Da müsste man eigentlich in Richtung Schadensersatz gehen."

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) betonte, dass eine solche Regelung für die Stadt "zwingend notwendig" sei. Im Bereich der Goethestraße habe man Poller aufgestellt – die man aber nicht überall verwenden will. "Wir haben uns bisher nicht getraut, die Poller zurückzubauen, weil wir Angst haben, dass die Grünstreifen dann zugeparkt werden", sagte der Bürgermeister.

Die Ausschussmitglieder haben am Ende eine Abstimmung über die neue Verordnung vertagt, damit sich die Fraktionen beraten können und möglicherweise Änderungsanträge für die nächste Bauausschusssitzung vorbereiten können. Bevor sie in Kraft treten kann, muss sie sowohl vom Bauausschuss als auch von der Stadtverordnetenversammlung gebilligt werden.