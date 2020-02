Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Im letzten Vorrundenspiel mussten die Schwedter Eisbären gegen die Oder Griffins im Rennen um einen Halbfinalplatz die Segel streichen, denn sie unterlagen den Griffins, die ihr Ticket schon sicher hatten, mit 8:11. Auch die Eismammuts unterlagen der Lok aus Berlin, hatten aber punktgleich (6) mit den Eisbären die bessere Tordifferenz und stehen nun in den Play-offs. Lachender Dritter war die Lok aus Berlin, die als Letzter mit fünf Punkten ins Rennen ging und durch den Sieg sogar noch auf Platz 3 rutschte.

Oder Griffins – Schwedter Eisbären11:8

Im ersten Spielabschnitt waren beide Teams auf Augenhöhe. Dem 1:0 der Bären (4./Tim Wiese) folgten drei Griffins-Tore (Anton Novikau (10., 14., Alexander Kunze 16.), aber die Eisbären konnten kurz vor Schluss noch auf 2:3 verkürzen (17./Martin Pieper). In den zweiten 20 Minuten gewannen die Griffins Oberwasser. Mika Köhler traf in der 27. Minute gleich doppelt. Pieper erzielte das 3:5 (30.), doch postwendend schoss Ryszard Sidorowicz zum 6:3 ein (36.) und weil auch Arne Weinhold erfolgreich war (38.), gingen die Griffins mit 7:4 in den letzten Abschnitt. Der gestaltete sich mit 4:4 ausgeglichen, sodass die Partie mit 11:8 endete.

Lok Berlin – Eismammuts Uckermark11:8

Die Mammuts, die gleich nach den Eisbären spielten, wussten vom Ausgang der Partie und das sie sich nun ruhig eine Niederlage leisten können. Demzufolge rissen sie sich auch nicht gerade ein Bein aus. In den ersten 20 Minuten traf Mirek Majewski zum 1:3-Anschlusstreffer, mehr gelang den Mammuts nicht. Die Lok schraubte das Drittel-Ergebnis auf 7:1 hoch. Im zweiten Abschnitt trafen beide Teams je einmal, auf Mammut-Seite war es Grzegorz Wisniewski nach 33 Minuten. Im letzten Drittel war dann nur Adam Dydek erfolgreich (43.), der das 3:11 markierte.

Uckermarkliga II

Die Prenzlau Blizzards und der Eishockeyclub trennten sich 7:8 nach Penaltyschießen. Die Ueckermünder Lions und die Freudenberger Ice-Devils spielten 7:5. In der Torschützenliste führt Tony-Fränk Schulze (Flemsdorfer Haie) mit 29 Treffern.