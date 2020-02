Udo Plate

Seelow (MOZ) Wer sich mit Peter Flaig und Jens Gundlach auf ein Gespräch über Fußball, mit der speziellen Thematik Victoria Seelow, einlässt, der sollte reichlich Zeit und Geduld im Gepäck haben. Schnell wird deutlich, dass für Flaig seine Arbeit als Trainer und für Gundlach die Aufgabe als Teammanager weit mehr als nur ein Hobby ist.

Auch wenn rückblickend das Schwelgen mit dem geschichtsträchtigen Gewinn der Brandenburger Fußball-Landesmeisterschaft sowie dem damit verbundenen Wiederaufstieg in die Oberliga Nord durchaus erlaubt ist, ihren Fokus haben die beiden Verantwortlichen auf die am Sonntag mit dem Gastspiel bei der Drittliga-Reserve von Hansa Rostock startende Rückrunde gelegt.

Als die Victorianer im vergangenen Sommer in Petershagen-Eggersdorf den Titelgewinn endgültig klar machten, ist von Coach Flaig nur ein Zitat überliefert: "Jetzt haben wir den Salat!"

Denn bereits zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass mit Abwehrchef Sebastian Lawrenz, Spielgestalter Marcel Georgi und dem internen Torschützenkönig Robert Budzalek gleich drei Erfolgsgaranten den MOL-Kreisstädtern quasi mit dem Titelgewinn den Rücken kehren würden.

Dass dann sich der "Meistersalat" in der Hinrunde der Oberliga Nord nach 16 absolvierten Partien dennoch mit 15 Zählern und Rang elf in der Gesamtwertung in eine schmackhafte Fußballspeise verwandelte, lag zuvorderst an der anhaltenden Euphoriewelle des Titelgewinns sowie an den flaigschen Motivationskünsten. In der Praxis und Theorie beschäftigt sich der 50-Jährige mit seinem Co Matthias Schade sowie Jens Gundlach sehr intensiv mit allen Aspekten des Fußballs. Und das nicht nur auf dem Sportplatz, auf dem Flaig bereits auf eine mehr als 35-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.

Fußball ist ein Jungbrunnen

"Fußball hat nun einmal mein Leben geprägt, sei es als Aktiver oder als Trainer", erläutert der Sportlehrer des Neutrebbiner Schulzentrums, der seine Schützlinge immer wieder in neue Sphären heben will. "Es ist schon mehr als spannend, emotional unterwegs zu sein und zu sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen entwickeln", sagt der hünenhafte Seelower Übungsleiter, für den die Tätigkeit auch eine Art Jungbrunnen darstellt: "Die Arbeit macht schon Spaß, auch wenn ich in den Wettbewerben extrem angespannt bin.

Wie viele Stunden Flaig in sein großes Hobby investiert, weiß er nicht. Aber sein Engagement als Trainer geht weit über die Trainingseinheiten hinaus. "Wir sind die einzig echte Amateurtruppe in der Oberliga. Wir können nur mit Einsatz, Leidenschaft und Hingabe überleben", meint Flaig, für den einzig und allein der Klassenerhalt das erklärte Ziel sein kann. "Deshalb muss auch ich immer neugierig sein und schauen, wo es etwas Neues zu entdecken gibt, um die Spieler weiter voran zu bringen. Ich selbst habe reichlich von erfahrenen Trainern lernen können." Die Kommunikation nimmt für ihn eine wichtige Rolle ein, auch wenn er direkt nach einem Spiel mitunter äußerst wortkarg daherkommen kann. "Je höherklassiger der Verein unterwegs ist, desto mehr Stunden fressen Öffentlichkeitsarbeit und die Sportpolitik", sagt Flaig. "Wir müssen uns ständig verändern wollen und den stetigen Wandel mitgehen. Ergo ist man ständig gefordert, sich zu wandeln und notwendige Innovationen einarbeiten. Da wir finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, müssen wir auf die Jugend setzten", trägt Teamchef Gundlach die Philosophie Flaigs mit.

Gradmesser Hansa Rostock

Das erste Pflichtspiel des Jahres ist für die Victoria nicht richtungweisend, aber ein echter Gradmesser ist die Partie am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Rostocker Volksstadion ab 13 Uhr unter der Leitung des Unparteiischen Jacob Pawlowski schon. Zumal mit Lennart Flaig, Marvin Marquardt, Simeon Apostolow und Neuzugang Willi Bätz gleich vier Akteure verletzungsbedingt nicht zu Verfügung stehen. Zudem sitzt Dauerläufer Anastasios Alexandropoulos noch eine Gelb-Sperre ab und mit Ian Beckmann (zurück zum Angermünder FC) sowie Jan Wegner (Grün-Weiß Letschin) haben sich zwei Spieler in der Winterpause wieder ihren Heimatklubs angeschlossen. "Die Drittliga-Reserve von Hansa Rostock gehört zu den Top-Fünf-Teams der Oberliga – sie haben eine äußerst hohe Qualität", rechnet Flaig, dem zum Rückrunden-Auftakt personell enge Grenzen gesteckt sind, mit einem offensiv agierenden Kontrahenten. Im Hinspiel unterlagen die Victorianer knapp mit 1:2.