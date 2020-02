Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Die Sonne scheint durch die hohen Fenster. Es riecht leicht nach Büchern und Holz in der Beeskower Kupferschmiede. Der Stadtbibliothek, die hier beheimatet ist, "geht es gut", lacht die Leiterin Ines Pöschke.

Im vergangenen Jahr konnte das Lese-Haus einen leichten Besucherzuwachs verbuchen. Insgesamt 23 831 Besuche 2019 waren immerhin knapp 200 mehr als im Vorjahr. Die Entleihungen stiegen um über 1000 auf 64 371. Mehr als 1500 aktive Nutzer hat die Beeskower Bibliothek.

Mehr Leser registriert

Besonders Printmedien, also klassische Bücher, würden am häufigsten ausgeliehen, außerdem Zeitschriften. Die Onleihe wachse langsam. "Dass weniger gelesen werde, kann ich nicht bestätigen", sagt Pöschke freudig. "Unsere Leserzahlen wachsen ja." Zwischen sechs (frühestes Anmeldealter) und über 90 Jahren sind die Nutzer alt.

Dass besonders Kindermedien immer mehr gefragt werden, hängt sicher mit den zahlreichen Aktivität des Hauses zu tun. Um die 200 Veranstaltungen werden im Jahr angeboten, die meisten für Kinder. "Leseförderung wird bei uns groß geschrieben", betont Pöschke. Dafür gibt es einen Leseclub und Lesekino, Partnerschaften mit Schulen und Kitas sowie Themen- und Rechercheprojekte für Oberschüler und Gymnasiasten. Vorschulgruppen können sogar einen "Bibo-Führerschein" machen. In drei Einführungsveranstaltungen erleben und erlernen die Kinder spielerisch den Umgang mit Anmeldung und Medien. Am Ende feiern sie ihre neuen Kenntnisse in einem Bibliotheksfest.

Auch 2020 soll die Vielzahl der Veranstaltungen beibehalten werden, so Pöschke. Einen Überblick über die Aktionen bietet erstmals der Kalender "Willkommen in der Stadtbibliothek Beeskow 2020", in dem kluge Sprüche bedeutender Literaten und Dienstleistungen des Hauses neben Lesungen und Thementagen monatsweise aufgeführt sind.

"Unser Ziel ist es, ein offener Ort zu sein, wo sich viele Gruppen treffen können, ein Kommunikationsort", sagt Bibliotheksleiterin Ines Pöschke. Dafür stehen zahlreiche Tische im Haus sowie das Café Bibka zur Verfügung. Zum Archivtag, immer mittwochs, kann an dem großen Lesetisch recherchiert und diskutiert werden. 613 Besucher nutzten diesen Dienst im vergangenen Jahr, um die 200 Anfragen gibt es laut Pöschke jährlich. Schüler und Heimatforscher, die Verwaltung und Ahnenforscher meldeten sich regelmäßig. Am häufigsten würden alte Zeitungen nachgefragt, die ab Jahrgang 1839 hier zu finden sind.

Dass das Archiv und die Volkshochschule auch mit in der Kupferschmiede sitzen, ist ein großes Glück. "Wir sind ein gemeinsames Haus, hier sind wir alle unter einem Dach", betont Pöschke. Das sei gut für die Bibliothek, die so noch mehr als offener Ort wahrgenommen werde.

Jugendbuch-Held kommt

Zum traditionellen Tag der offenen Tür am ersten März-Wochenende hat die Bibliothek den Autor der beliebten Jugendbuch-Serie "???", Boris Pfeiffer" gewinnen können. Nach seiner Lesung werden seine Detektivbücher-Bücher sicher vergriffen sein. Das beobachtet Pöschke immer wieder: dass Veranstaltungen immer mehr Leute anlocken, die dann auch die jeweils besprochenen Bücher zum Schmökern mit nach Hause nehmen. Auch das Dreifach-Jubiläum am Wochenende soll das Konzept der Offenheit des "klügsten Hauses" der Stadt in die Welt hinaus tragen.

Info: Am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr lädt die Kupferschmiede zur Dreifachjubiläumsfeier von Bibliothek, Volkshochschule und Archiv. Auf dem Programm stehen ein Vortrag über die Haus-Geschichte sowie ein unterhaltsames Slapstick-Programm für die Familien.