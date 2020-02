Frank Groneberg

Schlaubetal (MOZ) Der Amtsausschuss des Amtes Schlaubetal hat am Dienstagabend beschlossen, für die Amtsfeuerwehr ein leistungsstarkes Notstromaggregat zu kaufen.

Die Kosten dafür betragen inklusive Anlieferung 60.815,70 Euro. Den Mitgliedern des Ausschusses war die entsprechende Beschlussvorlage erst zu Sitzungsbeginn als Tischvorlage vorgelegt worden, so dass sie keine Gelegenheit hatten, sich vor einem Beschluss intensiv mit der Sachlage zu befassen. Das ist insofern bemerkenswert, da zwar schon im vergangenen Jahr Geld für den Kauf eines mobilen Notstromerzeugers in den Amtshaushalt eingestellt worden war, damals aber lediglich von Kosten in Höhe von 36 000 Euro (laut einer Kostenschätzung des Landkreises Oder-Spree) ausgegangen worden war. Die Beschaffungskosten erhöhen sich nun um knapp 25 000 Euro – also um fast 69 Prozent.

69 Prozent Kostensteigerung

Wirklich diskutieren konnten die Ausschussmitglieder den fälligen Beschluss nicht. Lars Grunow, stellvertretender Amtsdirektor, erläuterte die Notwendigkeit und warb um Zustimmung. Die Kostenschätzung des Kreises beruhte demnach auf einem Modell, das der Kreis im Jahr 2017 angeschafft hat. Dieses hat sich laut Beschlussvorlage für die kommunalen Träger als unbrauchbar erwiesen. Inzwischen seien andere technische Voraussetzungen nötig – unter anderem eine Lichtleistung von mindestens 60 kVA. Dazu komme, dass für alle Ämter und Kommunen baugleiche Geräte gekauft werden sollten, damit diese gegenseitig ersetzbar sind. Der Landkreis hatte eine Sammelbeschaffung organisiert, der sich zwölf Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree angeschlossen haben.

Einstimmiger Beschluss

Für den Notstromerzeuger waren im vergangenen Jahr 35 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Weitere 20 000 Euro werden übertragen von einem 2019 geplanten Kauf einer Industriewaschmaschine für die Amtsfeuerwehr – diese muss allerdings nicht mehr gekauft werden, da ein insolventes Unternehmen 2019 eine solche Waschmaschine kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die dann noch fehlenden 5815,70 Euro müssen nun verpflichtend in den Haushalt 2020, der noch nicht beraten oder beschlossen worden ist, eingestellt werden. All dem stimmte der Amtsausschuss nach kurzer Aussprache einstimmig zu.

Ausschussvorsitzender Wolfgang Beitsch wies vor der Abstimmung darauf hin, dass das Amt auf jeden Fall ein Notstromaggregat kaufen müsse. Ohne die Sammelbeschaffung würde es später noch teurer werden.