Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der im November 2009 gegründete "Friends of Dance e.V.” hat sich laut www.friends-of-dance.de "der Förderung und Pflege der Countryszene in Deutschland verschrieben", besteht aus Countryfreunden, "die die Countrymusik lieben, die Country- & Western-Kultur mögen und die gern Line-Dance tanzen." Zusammen organisiere man Countryfeste für jedermann, "seit 2018 gibt es jährlich einen Country-Tag und zwei Linedance-Partys unter unserer Regie." Die nächste Party steht kurz bevor: Am Samstag, 29. Februar, startet um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) die erste FoD-Linedance-Party des Jahres 2020 im Gasthaus zum Dorotheenhof (14789 Bensdorf, Zum Dorotheenhof 1). DJ Mike WestCo sorgt im großen Saal – "mit Parkett-Tanzfläche", wie der Club betont – für die Musik, das Gasthaus für Speis und Trank. Einladend heißt es: "Wir freuen uns auf euren Besuch!" Platzbestellungen sind noch möglich unter Übrigens: Wer mehr Lust auf Line-Dance verspürt: Die "Friends of Dance trainieren immer mittwochs im Saloon des SV Empor Brandenburg (Sektion Tanzen). Interessenten sind willkommen, denn es gilt: "Wir suchen immer Gleichgesinnte. Ihr seid uns jederzeit herzlich willkommen."