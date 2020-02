Manuela Bohm

Kotzen (MOZ) "Ich möchte vermeiden, den Havelland-Radweg sperren zu müssen", sagt Ilka Lenke, Amtsdirektorin in Nennhausen. Eine Sperrung erfolgte bereits 2019 - wegen Baumschnittarbeiten und Fällungen zwischen Kotzen und Stechow. Damals belasteten die Kosten die Kassen der Gemeinden. Nun müsste ein schadhafter Abschnitt zwischen Kotzen und Kriele eigentlich erneuert werden. Dabei würde der Haushalt der Gemeinde Kotzen erheblich belastet werden.

"Die Asphaltdecke bricht seitlich weg. Die Schäden ziehen sich weiter bis in die Mitte des Radwegs, der auch vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wird", erklärt Lenke. Das betrifft eine Strecke von drei, vier Kilometern. Verschleiß macht die Amtsdirektorin für die Schäden verantwortlich. "Wird der Bereich nicht saniert, setzt sich der Schaden fort - die Kosten steigen", schätzt die parteilose Amtschefin die Situation ein.

Allerdings hätte die Gemeinde Kotzen Schwierigkeiten, bei eventuell in Aussicht gestellten Förderungen die notwendigen Eigenanteile aufzubringen. Die Gemeinde befindet sich in der Haushaltssicherung und darf Gelder für solche Maßnahmen nicht aufwenden. Lediglich eine 100-prozentige Förderung kann vor einer Sperrung des Havelland-Radweges retten.

"Wir finden keine Lösung von heute auf morgen. Vorerst informieren wir uns über die Möglichkeiten", sagt Lenke. Zudem befinde sich in dem Abschnitt Kotzen-Kriele die Brücke über den Havelländischen Hauptkanal - ebenfalls in sanierungsbedürftigem Zustand.

Ende 1990er Jahren erfolgte der Anschub zur Einrichtung des Havelland-Radwegs, quer durch die Region, als Verbindung zum Elbe-Radweg und zur Stadt Berlin. Der Bau und die Ertüchtigung der Wegstrecken erfolgte mit 100-prozentiger Förderung. So auch für den besagten Abschnitt. Die Förderung war damals an eine Nutzung ausschließlich für den Rad- und landwirtschaftlichen Verkehr gekoppelt.

"Muss die Brücke über den Havelländischen Hauptkanal gesperrt werden, kommt dies eine infrastrukturellen Katastrophe gleich", sagt der Amtsausschussvorsitzende, Michael Spieck. Er sieht zudem Probleme auf die Gemeinde Stechow-Ferchesar zukommen. Dort gibt es Radwege in Gemeindeverantwortung zwischen Stechow und Ferchesar sowie in Richtung Semlin, Rathenow und Kotzen. Für den Erhalt der Radwege sind aus seiner Sicht Förderungen notwendig. Die Förderungen könnten dahingehend angelegt sein, Wege weg von der Automobilität zu unterstützen, so Spieck. Ein solcher Weg sei auch als Idee in Bezug auf die Sanierung der Kreisstraße zwischen Nennhausen, Buckow und Garlitz vorgebracht worden. Gibt es in den Gemeinden Kotzen, Stechow-Ferchesar und auch in Richtung Nennhausen Radwege, sind die restlichen Gemeinden des Amtes weniger mit gesicherten Radwegen ausgestattet. "Die Garlitzer wünschten sich einen Radweg nach Nennhausen. Doch neben der Straße ins Luch einen Weg zu bauen, wäre mit hohen Kosten verbunden. Wir hatten die Idee, die Straße auf eine Spur einzuengen und mit Markierungen einen gesicherten Radstreifen einzurichten. Begegnen sich Autos können sie, mit Rücksichtnahme auf Radfahrer, auf den Radstreifen ausweichen", erklärt Spieck. Die Idee scheiterte an der Straßenverkehrsordnung.