Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Mit Lukas Japs kehrt heute Abend ein "Ballstreichler" zurück auf die Ruppiner Fußballbühne. Der 23-jährige Linksfuß, der im Stande ist, die ganz feine Klinge zu schwingen, gibt zum Rückrundenauftakt des MSV Neuruppin gegen den FSV Bernau (Anstoß 19.30 Uhr) – erstaunlich – sein Saisondebüt für die Fontanestädter. "Da freuen wir uns alle drauf. Wir sind froh, dass Lukas wieder dabei ist", freut sich MSV-Trainer Henry Bloch über die Rückkehr des Langzeitverletzten. Japs hatte Mitte der vergangenen Saison einen Mittelfußbruch erlitten, sich zum Ende der Serie wieder zurückgekämpft und drei Kurzeinsätze, sich dann jedoch erneut denselben Bruch zugezogen. "Beim Bolzen mit meinem kleinen Cousin", kann er rückblickend schon wieder Schmunzeln über dieses Missgeschick. Wieder eine monatelange Zwangspause. Auskurieren. Behutsames Training. Und zuletzt Vollgas in der Vorbereitung. "Ich bin seit Mitte Januar wieder voll dabei, und konditionell wieder auf der Höhe. Aber mir fehlt sicherlich noch ein Tick Sicherheit." Auch vom Kopf her, sei die Verletzung abgehakt. "Ich hatte ein, zwei Aktionen in den Spielen, da habe ich gemerkt, alles hält. Das war wichtig. Jetzt bin ich frei im Kopf." Japs absolvierte alle Testpartien. "Gegen Perleberg war es zunächst schwer, wieder reinzukommen. Dann wurde es aber von Spiel zu Spiel besser." Nun fiebert der feine Techniker seiner Saisonpremiere entgegen. "Ich brenne, bin super heiß auf dieses Spiel." Mit gerade einmal 23 Jahren zählt er dabei schon zu den älteren Kickern im Neuruppiner Auftakt-Aufgebot. Denn wie Trainer Henry Bloch erklärte, schickt er heute Abend gegen den Tabellenvorletzten aus Bernau "eine der jüngsten Neuruppiner Brandenburgliga-Mannschaften aller Zeiten" aufs Feld.

Blutjunges Aufgebot

Dazu zählen: Jann Priesemuth (18), Michel Klemz (19), Marlon Kyek (19), Alexander Kratz, Maurice Malak, Luca Wegner (alle 20) und Dimitar Milushev (21). Auch Philipp Wulff (19) steht im Kader. Tim Schultka (19) vielleicht. Er dürfte nach Verletzungspause wohl noch keine Option sein.

"Wir müssen zum Start in die zweite Saisonhälfte ganz eng zusammenrücken", betont Bloch. Ihm bricht gegen Bernau "jede Menge Erfahrung" weg. Vor allem der Ausfall der Mittelfeldstrategen Vadim Logins (Rotsperre) und Kapitän Marcus Lemke (verletzt) wiegt schwer. Dazu müssen auch Innenverteidiger Jacob Krüger und die verheißungsvollen Sturmkollegen Rafael Prudente und Oleksandr Stepanyshyn passen. Bei Tobias Voelkel und Marcel Weckwerth bestünde zumindest eine kleine Hoffnung, dass sie mitwirken können. Ob es für Marlon Kyek reicht, bleibt abzuwarten. Ihn plagen Rückenprobleme. Trotz der zahlreichen und durchaus erheblichen Ausfälle "gibt es da von unserer Seite kein Jammern", betont Bloch. "Aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, brauchen viel Unterstützung. Die bekommen sie von uns Trainern – und hoffentlich auch vom Publikum."

Das darf sich auf die Premieren der Winter-Zugänge Robin Hink (20 Jahre) und Sabri Vaizov (27) freuen. Der schnelle Außenverteidiger und der Torwart-Hüne sind als Eckpfeiler eingeplant. Gerade vom bulgarischen Schlussmann, ein Athlet durch und durch, versprechen sich die Neuruppiner viel. Der ehrgeizige Keeper, der über Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung verfügt, dirigiert lautstark und spiele auch sehr gut mit, so Bloch. Vaizovs Kommandos dürften ebenso wichtig sein, wie die von Abwehrchef Kevin Blumenthal und Yulian Vladimirov, der sich in der Vorbereitung im defensiven Mittelfeld einspielen durfte. "Von den beiden erwarte ich, dass sie das Team führen", sagt der MSV-Trainer, "denn sie sind mit die erfahrensten". In der für das Team in dieser Form komplett neuen Situation fordert Bloch von seinen Youngstern "Eigenverantwortung" ein. Jeder müsse sich selbst bestmöglich fürs Team einbringen und Verantwortung übernehmen, gerade, wo so erfahrene Leitplanken wie Lemke und Logins fehlen.

Auch bis nach Bernau sind die personelle Probleme der Neuruppiner durchgedrungen. Dennoch sagt FSV-Trainer Matthias Schönknecht: "Favorit sind wir mit Sicherheit nicht. Wir wollen locker in dieses Auswärtsspiel gehen, aber mit Obacht", so Schönknecht. "Ins offene Messer wollen wir nicht laufen. Wir hoffen, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren werden." Ihm sei bewusst, dass sein Team mit nur neun Punkten aus 15 Spielen mit dem Rücken zur Wand stehe. "Wir sind aber positiv angespannt." Mit der Vorbereitung war Schönknecht zufrieden. Er sah ordentliche Ergebnisse gegen starke Teams.

Im Winter hatte sich der Tabellenvorletzte mit Niklas-Joel May, einem talentierten Innenverteidiger, verstärkt. Dazu steht auch Mamadou Sylla nach langer Verletzungspause wieder zur Verfügung. Verlassen haben den Verein Omid Saberdest und Alexander Schadow.