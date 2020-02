René Wernitz

Rathenow (MOZ) Als Gründungsjahr steht für den FSV Optik Rathenow 1991 in den Fußballannalen. In dem Jahr wurde aus dem 1. FC Lokomotive der VfB Leipzig. Unter dem Namen hatte der Verein 1903 die erste deutsche Meisterschaft gewonnen.

Nun war es ein Profiklub mit großen Ambitionen, der wenige Jahre später sogar in der Bundesliga spielte. Während Optik seit Gründung nie tiefer agierte als in der Landesliga Brandenburg, kam es für die Sachsen richtig dicke. 2004 war der VfB pleite, der Traditionsverein wurde aufgelöst. Was folgte, schrieb schöne Fußballgeschichte. Fans initiierten schon Ende 2003 einen Neustart als 1. FC Lokomotive Leipzig. Aus den absoluten Niederungen des sächsischen Ligasystems ging es, bei geradezu sensationellen Besucherzahlen, nach oben. In der Regionalliga Nordost belegt der Verein aktuell Platz 3. An diesem Samstag steht das Gastspiel in Rathenow an. Anpfiff: 13.30 Uhr.