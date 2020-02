Sandra Euent

Elstal (BRAWO) Die Dreifeldsporthalle in Elstal wächst. Als Teil des geplanten Schul-Campuses wird sie von der Gemeinde als Bauherrin und der O&F Bau aus Rathenow realisiert. Der Rohbau wachse plangerecht, informierte kürzlich Bürgermeister Holger Schreiber. Dazu trage auch die Wetterlage bei, die es trotz Winter erlaube, weiter zu bauen. Die Außenkonturen der großen Dreifeldporthalle mit einer Tribüne für knapp 200 Zuschauer wächst sichtbar hoch.

Sportvereine wie der ESV Lok Elstal, als auch die Heinz-Sielmann Oberschule können täglich miterleben, wie das Bauprojekt wächst. Ab 2021 wird die Halle ihnen neue Möglichkeiten bieten, ihren (Schul-) Sport auszuführen.

Mit der neuen Halle wird der erste Bauabschnitt zum geplanten Schulzentrum in Elstal umgesetzt. Die ersten Konzeptideen für den darauf beginnenden Bau einer neuen Grundschule am würden derzeit starten, so Schreiber. So soll auch dieses Infrastrukturprojekt zeitnah auf den Weg gebracht werden.

Ein Richtfest für die Dreifeldsporthalle plant die Gemeinde im Frühjahr, zu dem dann auch die Einwohner eingeladen werden sollen. "Wenn alles wie geplant klappt, können wir diese schöne Sporthalle der jetzigen und historischen Oberschule in Elstal 2021 rechtzeitig zu ihrem 100. Geburtstag übergeben. Das wäre doch mal ein Ziel und besonderes Geschenk", so der Bürgermeister.