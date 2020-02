Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Beschlossen ist es schon lange. Doch bis zur Fertigstellung werden noch vier Jahre vergehen. Die Rede ist vom Wohnheim für Studierende der Polizeihochschule, das auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiinspektion Oberhavel an der Berliner Straße 45 a in Modulbauweise entstehen soll. Den Masterplan für das insgesamt auf rund 30 Millionen Euro bezifferte Vorhaben stellten die Planer vom Architekturbüro modus.architekten Potsdam am Mittwoch dem Oranienburger Bauausschuss vor.

Neubau mit fünf Etagen

Danach soll das Wohnheim400 Polizeianwärtern eine Unterkunft während ihrer Studienzeit in Oranienburg bieten. Das fünfgeschossige Gebäude wird u-förmig auf dem Gelände angeordnet. Es öffnet sich in südliche Richtung. Vom Innenhof aus erreichen die künftigen Nutzer den Haupteingang in das Gebäude, das sich mit einer Höhe von 23 Metern in die Bebauung an der Berliner Straße gut einfügen werde, so die Planer. Das Internat wird auf dem Nachbargrundstück des altersgerechten Wohnhauses der Woba, das eine ähnliche Höhe hat, gebaut.

Es sollen 200 Doppelappartements, deren Bewohner sich jeweils ein Bad und eine Küche teilen, entstehen. Die Ausstattung der rund zwölf Quadratmeter großen Appartements ist inklusive. Auf den einzelnen Etagen soll es aber auch noch Gemeinschaftsräume für Freizeit und Fitness geben. Vier Treppenhäuser sind geplant und natürlich auch entsprechende Aufzüge, die für eine Barrierefreiheit sorgen.

Im hinteren Grundstücksbereich ist eine Parkpalette für Pkw geplant. Auch 400 Fahrradständer sollen im Innenhof Platz finden. Die Planer gehen davon aus, dass sich die meisten Studierenden auch per Fahrrad durch die Stadt und zur Hochschule an der Bernauer Straße 146 bewegen und möglichst aufs Auto verzichten.

Der große, stählerne Funkmast auf dem Gelände sei für die digitale Telekommunikation unverzichtbar und werde stehen bleiben. Im hinteren Bereich des Geländes sind noch weitere Gebäude für die Polizei geplant. Bisher weist der Doppelhaushalt des Landes aber nur rund elf Millionen Euro für das Studierendenwohnheim auf.

Die noch fehlenden Mittel, unter anderem für die außerdem noch zu erstellenden Gebäude, sind in dieser Wahlperiode noch ins Landesbudget aufzunehmen. Über diese Notwendigkeit soll unter den Koalitionsfraktionen schon Einvernehmen bestehen. Wohnungen auf dem freien Markt sind für Hochschüler in Oranienburg Mangelware. Als Provisorium gibt es für Studierende derzeit Wohncontainer an der Dr.-Heinrich-Byk-Straße.

Noch keine Pläne für Gedenkort

Noch nicht bis ins Detail besteht indes Klarheit über die würdige Gestaltung des Gedenkortes des früheren KZ Oranienburg, das sich einst auf dem Grundstück befand. Es habe zwar schon erste Abstimmungen mit den verschiedenen Akteuren wie etwa der Gedenkstätte Sachsenhausen und der Stadt Oranienburg gegeben, hieß es. Der Gedenkort bleibe weiter zugänglich und werde durch die anstehenden Bauarbeiten nicht beeinträchtigt, versicherten die Potsdamer Planer.

Über die Neugestaltung des Gedenkortes hätte sich Dr. Frank Tietsche, sachkundiger Einwohner der Linken im Bauausschuss, allerdings schon mehr Klarheit gewünscht. "Dafür ist es noch zu früh", sagt Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf (SPD). Über die Gestaltung der Gedenkfläche gebe es noch weitere Abstimmungsrunden. Sobald Ergebnisse vorlägen, könnten die im Ausschuss auch noch vorgestellt werden, so Oltersdorf.

Besondere Maßnahmen zum Klimaschutz wie etwa Gründächer oder Solarmodule seien nicht geplant, hieß es seitens des Bauherrn, des Brandenburgischen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen (BLB), auf eine Anfrage von Tietsche.

Bevor auf dem Gelände aber Neubauaktivitäten stattfinden können, werden erst einmal die Bagger anrücken müssen. Mit dem Abriss der alten Polizeiinspektion und der versiegelten Flächen auf dem Grundstück Berliner Straße 45 a soll ab Juni/Juli dieses Jahres begonnen werden, erläuterten die Planer.