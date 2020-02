BRAWO

Brandenburg an der Havel Seit der Diskussion um die Kreisfreiheit von Brandenburg an der Havel oder über die Gestaltung des Packhofes ist Bürgerbeteiligung als Thema bei den Brandenburgern stärker in den Mittelpunkt gerückt – auch wenn es in der Stadt natürlich immer Menschen gab, die für verschiedene Anliegen einstanden und stehen. Sei es als Stadtverordneter, als engagierte Einzelperson, im Rahmen einer Bürgerinitiative oder in einem Beirat.

Das Freiwilligenzentrum bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Brandenburg an der Havel ab März eine Seminarreihe zum Thema Bürgerbeteiligung an. Die Reihe startet am Samstag, 7. März, mit dem Seminar "Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene" - Wie funktioniert meine Stadt? (Teil 1)". In diesem Seminar wird vermittelt, was Bürgerbeteiligung alles umfasst, welche Ziele damit verfolgt werden und welche Modelle der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene existieren. Die rechtlichen Grundlagen für Bürgerbeteiligung werden erläutert, so dass die Teilnehmenden beurteilen können, wann und wie Bürgerbeteiligung weiterhilft. Der Referent gestaltet das Seminar anschaulich mit Beispielen aus der eigenen Arbeit.

Das Seminar findet von 9.30-16.30 Uhr in der Volkshochschule Brandenburg an der Havel statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Tel.: 03381/250447 oder unter auskunft@vhs-brandenburg.de entgegen.