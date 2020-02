Simone Weber

Westhavelland Nach Weiberfastnacht am Donnerstag, wie beim Buckower Carnevalsverein und beim Rathenower Carnevals Club, endet die närrische Zeit mit seinem Höhepunkt am Rosenmontag. Am Aschermittwoch ist dann "alles" vorbei – zumindest bis zum 11.11., 11.11 Uhr, wenn Narren durch Übernahme der Stadt- bzw. Dorfschlüssel wieder die Hoheit über ihre Orte übernehmen.

Nach seinem Umzug durch die Innenstadt zur Übernahme des Stadtschlüssels veranstalte der RCC am 23. November vergangenen Jahres seinen dritten karnevalistischen Umzug mit 14 Gastvereinen, darunter aus den Orten Bismarck, Kamern und Tangermünde in Sachsen-Anhalt, den in dieser Saison besonders viele Rathenower an den Straßen begrüßten.

In diesem Jahr starteten die Narren bereits Mitte Januar in die heiße Phase des Karnevals. Am 18. Januar lud der Premnitzer Carnevalsclub unter dem Motto "Zum 40. Mal, mit Lärm und Radau, erklingt es in Premnitz gleich 3x Helau!" zu seiner 1. Prunksitzung. Die "Grüne Garde" des RCC trat im Januar gar live im Programm von "Hier steppt der Spatz", der Kinderkarnevalsveranstaltung des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg, zur TV-Gala "Hier steppt der Adler", in Cottbus auf.

Am 24. Februar, Rosenmontag 2020, veranstalten Karnevalisten des Friesacker Karneval Clubs, als einzige in der Region ihren traditionellen Festumzug durch die Innenstadt. Mit Gästen wie aus Pessin startet der Umzug um 12.30 Uhr auf dem Markt mit mehreren Trucks. Auch der RCC nimmt wieder am Umzug teil, in diesem Jahr erstmals mit einem großen Truck.

Die Premnitzer laden ebenfalls am Rosenmontag zu einer Veranstaltung in das Gasthaus Retorte ein uns lassen so ihre 40. Saison ausklingen.

Lediglich beim Garlitzer Carneval Club (GKC) und beim Pessiner Carneval Club (PCC) dauert die Saison traditionell über Aschermittwoch hinaus.