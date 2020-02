Peter Wittstock

Bamme Die Bammer Landstraße in Rathenow deutet den Ursprung ihres Namens an. Bis zum Tierheim heißt sie so, dann wird die Straße schlicht zur L98. Diese wird hinter dem Bammer Ortseingang zur Lindenstraße, in der sich einst ein Gasthof in der Kurve zur Brandenburger Straße in Richtung Gräningen befand. Johann Lindenberg fotografierte um 1930 den vermutlich gepflasterten Kurvenbereich mit Blick zum "Deutschen Haus" und in die Lindenstraße. Damals war Karl Seeger der dortige Gastwirt. Bammer Ansichtskarten aus noch früherer Zeit (beispielsweise von 1907), als der Gasthof noch von Fritz Klaue geführt wurde, belegen deutlich, dass sich einst im Straßenkörper Spurrinnen gebildet hatten. Die erdige Straßendecke hatte insbesondere nach Regengüssen reichlich Wasser aufnehmen müssen, denn nicht alle Regenfluten erreichten die ausgedehnten Grünflächen am westlichen Ortsrand. Bamme ist wohl ein typisches Beispiel dafür, wie gravierend sich in den havelländischen Ortschaften Strukturen in einem Jahrhundert ändern konnten. Damals gab es eine Schule, viele kleine Kaufläden sowie Gewerbe, und es gab funktionierende Gaststätten, die auch als "Kulturzentrum" gesellschaftliche Aufgaben übernahmen. Am Stammtisch, garantiert auch bei Karl Seeger, wurden Geschäfte besprochen und per Handschlag abgeschlossen. Es wurde gelacht, gefeiert, gespielt und getrunken. Heute wird dort kein Bier mehr gezapft.

Dafür hat sich in Bamme die technische Infrastruktur verbessert. Das Gerappel bei Fahrten über das Kopfsteinpflaster ist Geschichte. Längst ist auch die Lindenstraße asphaltiert. Ab dem Sommer dürfte es dort weit ruhiger zugehen als gewohnt. Denn Durchgangsverkehr wird es kaum geben. Grund ist die Sanierung einer Grabenbrücke zwischen Bamme und Rathenow. Die L98 wird anderthalb Jahre voll gesperrt in dem Bereich. Die Umleitung erfolgt über Nennhausen.