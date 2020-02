Th,. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Mittwoch Eckernförde, Donnerstag Lüneburg, Freitag Oldenburg, Samstag Wunstorf, Sonntag Hameln. Am Wochenende drauf Essen, Bremerhaven – und Brandenburg. "Der Wahnsinn geht weiter" und zwar deutschlandweit. Emmi & Willnowsky sei Dank. Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 zündet seit nunmehr 23 Jahren ein einzigartiges Feuerwerk der Lachsalven auf dem Schlachtfeld ihrer wahnwitzigen Ehe. Vergessen Sie für einen Moment Ihr eigenes kleines Beziehungs-Drama und tauchen Sie ein in die Welt zweier begnadigter Entertainer, die sich für keinen Gag zu schade sind! Und trotzdem der Humor längst Deutschland erobert hat, setzen "die ausgebildete Opernsängerin und der klavierspielende russische Spätaussiedler" (www.emmi-und-willnowsky.de) ihr jährliches Gastspiel in Brandenburg an der Havel fort. Am Samstag, 29. Februar, sind Emmi & Willnowsky ab 19:30 Uhr live im Audimax, Magdeburger Straße 5, zu erleben. Tickets sind rar und noch in der BRAWO-Geschäftsstelle, Neustädtischer Markt 22a, zu haben.