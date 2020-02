So sehen die neuen Sitzgelegenheiten aus: Betriebsleiter Sven Arndt und Schiffsführerin Katja Kampfenkel präsentieren auf dem Oberdeck der MS Fürstenwalde das frisch eingetroffene Mobiliar. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Noch gut zwei Wochen, dann geht es los. Am 7. März nimmt die Scharmützelsee-Schifffahrt wieder ihren Betrieb auf. In den ersten zwei Wochen der sogenannten Vorsaison finden die zweistündigen Rundfahrten über das Gewässer vom Bad Saarower Hafen aus nur an den Wochenenden statt, ab 23. März dann täglich. Von Juni bis Anfang September wird das Angebot ergänzt durch wöchentliche Touren nach Storkow und einmal im Monat durch neuneinhalbstündige Tagesfahrten bis nach Prieros, bei denen gleich drei Schleusen durchquert werden. Die Vorbereitungen laufen bereits seit geraumer Zeit auf Hochtouren.

Die Schiffsführer wie Katja Kampfenkel, die während der Saison das Steuerrad der MS Fürstenwalde in Händen hält, sind mit anderen Arbeiten beschäftigt. "Ich muss noch den Boden des Oberdecks abschleifen und neu streichen. Das machen wir jedes Jahr", erzählt sie. Wenn sie damit fertig ist, kommt die Bestuhlung an Ort und Stelle – auf der MS Fürstenwalde ist sie in diesem Jahr nagelneu. Die Schifffahrt hat blaue Bänke mit Sitzflächen aus Kunststoff angeschafft, die Platz für 70 Fahrgäste bieten. "Sie sind pflegeleicht, stabil und UV-beständig", sagt der Geschäftsführer der Scharmützelsee-Schifffahrt, Guido Haß. 3600 Euro habe man dafür investiert. Die alten Bänke, die jetzt aussortiert wurden, hätten noch aus der Zeit vor der Wende gestammt und seien aus Sperrholz gewesen.

Die Schifffahrt will nun den Saisonverlauf abwarten und das neue Mobiliar testen. "Wenn es sich bewährt, statten wir im nächsten Winter auch die MS Storkow und die MS Diensdorf mit derartigen Bänken aus", sagt Haß. Beim größten der vier Dampfer, der MS Bad Saarow, sei die Lage eine andere. Dort gebe es eine lose Bestuhlung, die bereits erneuert worden sei.

Auch an zwei Anlegestellen hat sich etwas getan. Am Cecilienpark wurde das alte Holz des Steges abgebaut, die Lieferung des neuen Belages erwartet Haß für übernächste Woche, sodass die neuen Teile rechtzeitig vor der ersten Rundfahrt eingebaut werden können. Die Stadt Storkow hat ihre Dampferanlegestelle neben dem Strandbad erneuert. "Sie war zuvor nicht mehr in bestem Zustand", sagt Sven Arndt, seit vergangenem Jahr Betriebsleiter bei der Scharmützelsee-Schifffahrt.

Nachdem die Fahrpläne online bereits seit einiger Zeit verfügbar waren, trafen diese Woche auch die gedruckten Exemplare ein. Erhältlich sind sie nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Polnisch. Auf Wunsch werden sie kostenlos verschickt. Geändert gegenüber dem Vorjahr hat sich nichts Wesentliches. Auch die Fahrpreise blieben stabil. Die zweistündige Rundfahrt kostet ohne Ermäßigung 18 Euro, die Schleusenfahrt zum Storkower See 23 Euro, die Tagesfahrt nach Prieros 36 Euro.

2019 Probleme mit dem Wetter

Nun müssen nur noch die Kunden kommen. Hinter der Scharmützelsee-Schifffahrt liegt das schlechteste Jahr seit langem, wie Haß einräumt. Gut 45 000 Fahrgäste waren es 2019. Die Gründe liegen für den Geschäftsführer auf der Hand. Das Wetter habe über weite Strecken nicht mitgespielt. "Der Mai war richtig miserabel. Es gab keinen einzigen Tag, an dem man draußen sitzen konnte." Im Monatsvergleich zum Vorjahr sei die Fahrgastzahl von 8227 eingebrochen auf 5593.

Das ideale Wetter für die Schifffahrt liegt nach Erfahrung von Haß bei "25 Grad und Sonne, höchstens 30 Grad". Wichtig sei vor allem, dass es an den Wochenenden passe. "Wir profitieren nach wie vor viel von Tagesgästen, und die Berliner machen sich nur bei schönem Wetter auf den Weg." Um dauerhaft mehr Kunden anlocken zu können, hofft der Geschäftsführer der Schifffahrt daher auch auf die in Bad Saarow geplanten neuen Hotels. "Das passt nicht allen im Ort", weiß er. "Aber für unser Wachstum wäre das sehr wichtig."

Der komplette Fahrplan und weitere Infos im Internet: www.bad-saarow-schiff.de. Die Rundfahrten finden statt ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen.