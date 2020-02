red

Reetz Der Eigentümer eines Fords meldete sich am frühen Mittwochmorgen bei der Polizei und teilte mit, dass er verdächtige Geräusche von seiner Einfahrt hörte. Er fand ein ihm Unbekannten vor, der in seinem Ford saß und offenbar damit abfahren wollte. Ohne weiter zu überlegen, zog er den Mann mit der Absicht aus dem Auto, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los, alarmierte dann offenbar einen Komplizen, der in unmittelbarer Nähe in einem polnischen Fahrzeug wartete und verschwand anschließend in Richtung Wiesenburg. Der mutmaßliche Komplize hatte Probleme sein Fahrzeug in Gange zu bekommen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen konnten diese ihn kontrollieren, das Fahrzeug durchsuchen und ihn, nach Auffinden von Aufbruchswerkzeugen und einer Schreckschusspistole, vorläufig festnehmen. Kriminalisten suchten und sicherten Spuren am angegriffenen Ford und dem kaputten Fahrzeug der polnischen Tatverdächtigen. Zeitgleich suchten die Beamten nach dem flüchtenden Täter. Dafür kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Jedoch führte erst der Anruf aufmerksamer Bürger gegen 6.00 Uhr zum Auffinden des Flüchtigen. Diese bemerkten zunächst ein Poltern im Dachstuhl ihres Mehrfamilienhauses, dann zusätzlich den über dem Ort kreisenden Polizeihubschrauber und riefen die Polizei. Beamte des Polizeirevier Bad Belzig durchsuchten das Dachgeschoss in der Mahlsdorfer Straße und ergriffen dort den flüchtigen Tatverdächtigen. Er wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel (Amphetamine) auf und stellten diese sicher. Beide polnischen Männer wurden anschließend ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht, dort von Kriminalisten vernommen und einem Richter am Amtsgericht, bezüglich einer Haftprüfung vorgeführt. Das Ergebnis steht derzeit noch aus.