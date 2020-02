BRAWO

Brandenburg an der Havel Um gemeinsam mit Vermietern die neue Saison gut gewappnet zu beginnen, klassifiziert dieStadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) jetzt wieder Ferienwohnungen und Ferienhäusern nach den bundeseinheitlichen Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes e. V.(DTV). Die Lizenz dafür hat die STG um weitere drei Jahre verlängert. Zwei Mitarbeiterinnen der Touristinformation wurden zu Prüfern ausgebildet und regelmäßig geschult.

Aktuell werden die Unterkünfte in puncto Sternetauglichkeit geprüft. In Brandenburg an der Havel sind derzeit 25 Ferienwohnungen und Ferienhäuser mit 3- und 4-Sternen klassifiziert, drei Objekte mit 3-Sternen sowie 22 Unterkünfte mit 4-Sternen. Die bundesweit gültigen Sterne signalisieren den Interessierten, dass Quartiere offiziell geprüft und in der jeweiligen Kategorie für gut befunden wurden. Je nach Ausstattung und Service wird die Unterkunft mit ein bis fünf Sternen ausgezeichnet – von einfach bis erstklassig. Gastgeber können dann drei Jahre mit den DTV-Sternen werben. Anschließend ist eine erneute Klassifizierung erforderlich. Mit der Klassifizierung soll der qualitätsbewusste Tourismus in Brandenburg an der Havel weiter gefestigt werden. Bei Interesse an einer Klassifizierung können sich Vermieter an die Touristinformation unter touristinfo@stg-brandenburg.de oder 03381/79 63 60 wenden.