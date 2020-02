René Wernitz

Milow (MOZ) Die rot-roten Regierungszeiten sind vorbei in Brandenburg, jetzt befinden sich Christian Görke und Andrea Johlige in der Opposition. Die havelländischen Linke-Landtagsabgeordneten putzen Klinken. Am Mittwoch statteten sie dem Bürgermeister der Gemeinde Milower Land einen Besuch ab. Ursprünglich war ein Besuch im Rathenower Rathaus angesetzt, der aber abgesagt wurde.

Der Mittdreißiger Felix Menzel, 2019 im Amt als hauptamtlicher Bürgermeister wiedergewählt - er hatte keinen Herausforderer-, ist so jung wie die Leute, die gegenwärtig die Gemeinde für sich entdecken. Wie er seinen Gästen berichtete, würden viele ehemalige Westhavelländer, die vor Jahren aus Studien- bzw. Berufsgründen ihre Heimat verließen, nun zurückkehren. Es handele sich zumeist um junge Familien mit Kindern, die sich den Wunsch vom Eigenheim in landschaftlich reizvoller Umgebung erfüllen. Das verursache zwar hier und dort Wachstumsschmerzen in der Gemeinde, eröffne aber auch Entwicklungschancen. Der Milower Verwaltungschef hält es für erforderlich, dass im westlichen Havelland eine zusätzliche weiterführende Schule gebaut wird. Aus Sicht der Gemeinde Milower Land wäre Premnitz der geeignete Standort für eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.

Derweil bescheinigte der Bürgermeister dem Gemeinde-Ortsteil Großwudicke viel Entwicklungspotenzial. Er könne die Aufgaben als grundfunktionaler Schwerpunkt erfüllen, was vom Land mit zusätzlich 100.000 Euro pro Jahr unterstützt wird.

Als es um infrastrukturelle Herausforderungen ging, ließ Menzel nicht unerwähnt, dass in wenigen Monaten der Neubau der Brücke über die Havel beginnt. Durch die darüber führende Straße ist die Bundesstraße 102 fix zu erreichen, die durch Premnitz führt. Im Rahmen des Brückenprojekts wird in Milow auch der Kreuzungsbereich des Abzweigs nach Bützer neu gestaltet. Hier soll ein Kreisverkehr entstehen.

Indes ist noch keine Lösung für den Bau eines Radweges entlang der L 963 zwischen Milow und Premnitz in Sicht. Dieses Projekt scheitert bislang daran, dass einige Anlieger nicht bereit sind, die entsprechenden Grundstücksstreifen an das Land zu verkaufen, damit der Radweg gebaut werden kann.