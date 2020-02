red

Hohenwerbig Einmal aus dem Alltag heraus zu gehen, zur Ruhe zu kommen, Kraft tanken, Hoffnung und Mut schöpfen. Die Kirchengemeinde Hohenwerbig lädt dazu am kommenden Freitag, 28. Februar, um 20.00 Uhr zu einer meditativen Lichterandacht mit Gebeten, Gesängen, kurzen Texten und Stille ein. Die eingängigen Melodien stammen aus der Bruderschaft in Taizé in Frankreich. Gemäß der Idee der Gemeinschaft: "Dieser Abend gehört niemand und ist für alle" soll dieser Abend jedem die Möglichkeit geben, für sich selbst Kraft und Ruhe zu schöpfen und zugleich ein Zeichen der Gemeinschaft zwischen verschiedensten Leuten sein, die auf der Suche sind.