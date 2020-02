Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Nach den Sommerferien werden in Teschendorf die Bauarbeiter anrücken, um die Bundesstraße 96 zu sanieren. So sehen es die Planungen des Landesbetriebes vor, wie Hans-Jürgen Otte bestätigte. Dass die Ortsdurchfahrt dafür mindestens zwei Montage voll gesperrt werden muss, erklärt er mit der fehlenden Baufreiheit auf dem Streckenabschnitt.

"Wir haben teilweise nur eine Breite von sechs bis sieben Metern, bräuchten aber mindestens acht Meter. Deshalb müssen wir nach Möglichkeiten suchen, um die Technik optimal einsetzen zu können und dennoch die Sicherheit sowohl der Arbeiter als auch der Anwohner gewährleisten zu können", stellt er dazu fest. Außerdem geht er davon aus, dass die Arbeiten unter Vollsperrung schneller ausgeführt werden können.

Einen genauen Zeitablauf kann und will Otte noch nicht nennen. "Derzeit sind wir dabei, die Bauabschnitte festzulegen. Anhand deren Zustandes muss dann festgelegt werden, was genau gemacht werden muss und wie die Arbeiten ausgeführt werden." Drei Bauabschnitte sind bislang geplant: die Ortsdurchfahrt, der Streckenabschnitt vom Ortsausgang bis zum Grüneberger Knick und von dort bis nach Löwenberg. Innerhalb der Ortsdurchfahrt soll die Mittelinsel neu befestigt, eine zweite Ampelanlage in Richtung Denkmal gebaut und schließlich die Asphaltdecke erneuert werden. Probleme bereiten könnte der Streckenabschnitt vom Ortsausgang bis zum Grüneberger Knick. Dort reiche es nicht aus, nur die Verschleißschicht abzufräsen und einen neue aufzubringen. "Die Fahrbahn ist dort so wellig, da muss der Untergrund erneuert werden", sagt Otte. Eher unproblematisch sei dagegen der letzte Bauabschnitt vom Knick bis nach Löwenberg.

Die Umleitung erfolgt während der Arbeiten von Nassenheide über die L 213 und Freienhagen bis zur Hamburger Kreuzung bei Neuholland. Von dort geht es über die B 167, Liebenberg und Neulöwenberg weiter bis nach Löwenberg.